AirPods Pro 2 USB-C版 將與 iPhone 15 同日於 9.13 蘋果發布會登場｜AirPods Pro 2 跟 iPhone 15 一樣，改用USB-C 充電口、棄用 Lightning，以配合歐盟要求統一消費電子產品充電口規格的新法例。雖然這款最新「AirPods Pro升級版」硬件上也許跟 AirPods Pro 2 無異， 但同日Apple將在發布會中公開3個軟件上的新功能。



USB-C AirPods Pro 2

蘋果發布會將於 9月12日 早上 10 點（香港時間 9月13日 凌晨 1 點）舉行，除公開最新 iPhone 15 系列，預計會同日介紹 USB-C 版本的 AirPods Pro 2 。這個消息幾乎已經是公開事實，早在2023年3月，著名 Apple 分析師郭明錤以及彭博記者 Mark Gurman都已經有提及，可信性極高。

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測試聽力｜成為輕量級助聽器

彭博記者 Mark Gurman 的爆料比郭明錤遲，但就比較多資訊流出，比如指這款最新「AirPods Pro升級版」硬件上跟 AirPods Pro 2 無異，依然配置 H2 晶片，提供降噪模式、自適應通透模式、自適應通話功能；但同日Apple將在發布會中公開3個軟件上的新功能。包埋在iOS中加入現時大廠如1More、Denon在推出真無線耳機時，都會在專用app內測試用家的聽力健康情況，不過Apple 就不單只只根據用家耳道情況調節最佳聲色，AirPods 更可幫助需要加強聽力的用家，成為助聽器代用品。德國品牌Sennheiser 都有推出類似產品：Sennheiser Conversation Clear+耳機隔音超強

AirPods Pro 2 USB-C 版或可成為助聽器的代用品（陳葦慈 攝）

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體溫傳感器

又傳 AirPods Pro 2 USB-C 版會加入體溫傳感器，配戴時會於耳道測量用家體溫，再加上 Apple Watch series 9 以及更新「健康」app，分析用家是否發燒，或患有其他疾病；追蹤女性月經周期、規劃生育計劃。

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Adaptive Audio

而最後一個新功能：Adaptive Audio，其實已被發現藏於 iOS 17 內，能利用 AI 偵測環境，自動調整降噪和通透模式，並加入Sony X1000 系列使用多年的speak to chat 功能，感應到用家開口說話時，就會自動降低音樂聲音。

Adaptive Audio，其實已被發現藏於 iOS 17 內

資料來源：MacRumors