蘋果悄悄上架粉紅色降噪耳機 果粉預測：為iPhone 15新色預熱
撰文：COOL潮流生活網
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在今年蘋果新機 iPhone 15 系列新色中，一款粉嫩溫柔的「櫻花粉」選項深得潮流辣妹們的青睞，而稍早蘋果官網悄悄上架了同門表兄弟 Beats by Dre 最新降噪藍牙耳機 Beats Studio Buds +「星際粉」、「星際銀」新色，這會不會是提前替 iPhone 15 新色預熱呢？
今年 5 月推出的 Beats Studio Buds + ，是一款採用入耳式設計的主動降噪藍牙耳機。最大的亮點是有一款半透明外殼的版本，另外在功能方面則是主打主動降噪功能（ANC）依個人貼合度進行調整，電池續航力更可達 36 小時，同時透過 Fast Fuel 閃充技術充電 5 分鐘，即可提供 1 小時的額外播放時間。
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而這次 Beats Studio Buds + 的兩款新色「星際粉」、「星際銀」，是與美甲美妝品牌 Olive & June 攜手合作的聯名款式，目前已可在 Apple 台灣官網上架，售價為 5,990 元，不過尚未開啟購物車功能，根據外媒報導可能會在 9/6 正式發售，有興趣的潮流人不妨再等等。
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