被Apple Watch燙傷手腕成小紅書熱話 網民建議這樣做後症狀消失
撰文：中關村在線
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目前不少用戶反饋，佩戴蘋果手錶Apple Watch S8期間，手臂局部靠近錶盤中心位置多次出現紅腫現象。
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她曾按照社交平台上一些用戶的建議關閉測量血氧功能後，症狀消失。
在小紅書上搜索「蘋果手錶燙傷」的關鍵字，相關筆記有200多篇。其中，有用戶展示了手臂被燙傷的照片，「我昨天晚上睡太沉根本沒醒，今天早上已經掉了一塊皮」 。
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