分析師指華為Mate 60系列對蘋果造成重大影響　供應鏈訂購是端倪

華為Mate 60系列的推出引起了廣泛關注,國內外許多用戶都選擇購買這款手機來支持華為的回歸。



分析師Martin Yang表示，華為的回歸可能會對蘋果公司造成重大影響。

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他指出，由於華為Mate 60 Pro+的推出,蘋果公司2024年的iPhone出貨量可能會減少1000萬部。投資銀行摩根大通也發布報告稱，iPhone 15的升級並不吸引大量用戶，因此將蘋果目標股價從235美元調低至230美元。

據報道，今年8月，蘋果向供應鏈訂購的iPhone 15系列手機總數為8000-9000萬部，比去年同期的iPhone 14系列訂單減少了1000萬部。

而華為Mate 60系列的銷量可能會達到600萬台，這一數字幾乎是Mate50系列的4倍。一項調查結果顯示，在參加調查的2.4萬名網友中，超過1.3萬人表示下一部手機將會選擇華為，而選擇蘋果的人數只有5000多人，還不到華為的一半。

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