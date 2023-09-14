3款華為Mate 60參數對比 買前先看這幾個不同點 衛星通話有不同
8月29日，華為Mate 60 Pro在沒有召開發布會的情況下，直接在線下店開賣！隨後又上架了華為Mate 60，9月8日有發布了華為Mate 60 Pro+，相差上千元，
三款華為Mate 60到底該怎麼選呢?現在為大家分析一下。
1. 華為Mate 60和華為Mate 60 Pro的不同點
華為Mate 60是直屏設計，防水等級雖然也是IP68，但是4m的抗水性能。華為Mate 60 Pro是四曲面屏幕設計，防水性能可達6m。
通信方面，華為Mate 60支援的是北斗衛星消息，也就是可以通過衛星發送和接受短訊息。華為Mate 60 Pro支援的是天通衛星通話功能，也就是可以通過衛星打電話。
華為Mate 60 Pro和Mate 60的前置相機在外觀上有所不同，前者有多個開孔，而後者只有一個。這兩者的區別在於，華為Mate 60 Pro搭載了3D深感鏡頭，能夠實現更加安全的面部識別功能，甚至可以支援支付識別；而華為Mate 60只能進行普通的面部識別，無法達到支付的要求。
影像方面，二者的主要差距在長焦鏡頭上。華為Mate 60搭載的是5倍潛望式光學變焦鏡頭，而Mate 60 Pro搭載的是4800萬像素的超微距長焦鏡頭。當然現在主攝和超廣角的參數看不出差別，細節上還不清楚。
充電方面，華為Mate 60 Pro的電池容量更大，充電功率更高，無線反向充電的功率也更高。
2. 華為Mate 60 Pro+和華為Mate 60 Pro的主要區別
在配色方面，華為Mate 60 Pro+獨佔丹青弧設計，納米金屬雙染工藝，在一塊金屬上做出兩種顏色，尤其宣白配色。
在通信方面，華為Mate 60 Pro+同時支援天通衛星通話/衛星消息和北斗衛星消息，華為Mate 60 Pro只支援天通衛星通話/衛星消息。另外今天電信也推出了新的套餐，不換卡不換號，月租低至10元，即可體驗衛星通話。並且華為Mate 60 Pro+獨佔一個靜謐通話的功能。
影像方面，華為Mate 60 Pro+後置搭載4800萬像素超聚光攝像頭（F1.4~F4.0光圈，OIS光學防抖）+ 4000萬像素超廣角攝像頭（F2.2光圈）+ 4800萬像素超微距長焦攝像頭（F3.0光圈，OIS光學防抖），支援自動對焦。前置為1300萬像素超廣角攝像頭（F2.4光圈）+3D深感攝像頭。
主攝升級為華為P60 Pro同款，Pro主攝則是華為Mate50 Pro同款；Pro+超廣角升級為P60 Art同款，Pro則是 Mate50 Pro同款；Pro+和Pro的長焦都是華為Mate 50 RS同款。
在價格方面，華為Mate 60的12GB+256GB版本售價5499元（人民幣），華為Mate 60 Pro的12GB+256GB版本售價6499元（人民幣），二者相差1000元，華為Mate 60 Pro+的16GB+512GB版本暫未有報價。
性能方面基本一致，其他方面差別不是很大，還是根據大家的預算選擇吧，你們喜歡那一款呢？
延伸閱讀：華為Mate 60 Pro實機評測 性能相當於天璣8100 自研技術大進步
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】