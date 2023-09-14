3款華為Mate 60參數對比　買前先看這幾個不同點　衛星通話有不同

8月29日，華為Mate 60 Pro在沒有召開發布會的情況下，直接在線下店開賣！隨後又上架了華為Mate 60，9月8日有發布了華為Mate 60 Pro+，相差上千元，



三款華為Mate 60到底該怎麼選呢?現在為大家分析一下。

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1. 華為Mate 60和華為Mate 60 Pro的不同點

華為Mate 60是直屏設計，防水等級雖然也是IP68，但是4m的抗水性能。華為Mate 60 Pro是四曲面屏幕設計，防水性能可達6m。

通信方面，華為Mate 60支援的是北斗衛星消息，也就是可以通過衛星發送和接受短訊息。華為Mate 60 Pro支援的是天通衛星通話功能，也就是可以通過衛星打電話。

華為Mate 60 Pro和Mate 60的前置相機在外觀上有所不同，前者有多個開孔，而後者只有一個。這兩者的區別在於，華為Mate 60 Pro搭載了3D深感鏡頭，能夠實現更加安全的面部識別功能，甚至可以支援支付識別；而華為Mate 60只能進行普通的面部識別，無法達到支付的要求。

影像方面，二者的主要差距在長焦鏡頭上。華為Mate 60搭載的是5倍潛望式光學變焦鏡頭，而Mate 60 Pro搭載的是4800萬像素的超微距長焦鏡頭。當然現在主攝和超廣角的參數看不出差別，細節上還不清楚。

充電方面，華為Mate 60 Pro的電池容量更大，充電功率更高，無線反向充電的功率也更高。

2. 華為Mate 60 Pro+和華為Mate 60 Pro的主要區別

在配色方面，華為Mate 60 Pro+獨佔丹青弧設計，納米金屬雙染工藝，在一塊金屬上做出兩種顏色，尤其宣白配色。

在通信方面，華為Mate 60 Pro+同時支援天通衛星通話/衛星消息和北斗衛星消息，華為Mate 60 Pro只支援天通衛星通話/衛星消息。另外今天電信也推出了新的套餐，不換卡不換號，月租低至10元，即可體驗衛星通話。並且華為Mate 60 Pro+獨佔一個靜謐通話的功能。

影像方面，華為Mate 60 Pro+後置搭載4800萬像素超聚光攝像頭（F1.4~F4.0光圈，OIS光學防抖）+ 4000萬像素超廣角攝像頭（F2.2光圈）+ 4800萬像素超微距長焦攝像頭（F3.0光圈，OIS光學防抖），支援自動對焦。前置為1300萬像素超廣角攝像頭（F2.4光圈）+3D深感攝像頭。

主攝升級為華為P60 Pro同款，Pro主攝則是華為Mate50 Pro同款；Pro+超廣角升級為P60 Art同款，Pro則是 Mate50 Pro同款；Pro+和Pro的長焦都是華為Mate 50 RS同款。

在價格方面，華為Mate 60的12GB+256GB版本售價5499元（人民幣），華為Mate 60 Pro的12GB+256GB版本售價6499元（人民幣），二者相差1000元，華為Mate 60 Pro+的16GB+512GB版本暫未有報價。

性能方面基本一致，其他方面差別不是很大，還是根據大家的預算選擇吧，你們喜歡那一款呢？

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