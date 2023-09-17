華為Mate 60 Pro+實機評測　網速達5G速度　拍攝效果再提升

華為正式解禁了新款旗艦華為Mate 60 Pro+，我們也是在第一時間拿到了這款新機並帶來了快速上手評測，想要下單的各位不妨先快速了解一番。



華為Mate 60 Pro+從後蓋設計來看非常高級。官方表示，這則黑色弧線是「丹青弧」，使得背板雙拼色過渡的更加自然，即便是刻意摸上去也不會有割手的感覺。同時，Pro版本備受好評的一體化中框有所保留，配上素皮的背板，整機的握持感很舒服。

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正面，華為Mate 60 Pro＋採用了等深四曲屏設計，屏幕四邊的曲度一致，這種充滿張力的設計，既可以保障出色的視覺觀感，還能帶來握持感方面的提升。與Pro版本一樣，Mate 60 Pro＋同樣搭載了第二代崑崙玻璃材質，比普通的玻璃材質更加耐磨，還能夠有效減緩屏幕碎裂的可能。

在核心性能方面，娛樂兔跑分638114分，與我們此前測試的麒麟9000s機型得分相近，GPU成績依舊為0，目前還是處於沒有識別出來的狀態。相信在不久之後應該能夠做好這方面的優化。當然了，討論Mate 60 Pro系列也不應該把重點放在性能上，重點是華為讓我們看到了取得突破的希望。

儘管花瓣測速沒有顯示5G網絡，但是從實際測試跑出來的網速來看絕對是5G網的速度，再高速的4G都達不到這個速度。

當然，華為的Mate 60 Pro＋的通訊能力還不止於此。在雙向北斗衛星通訊的基礎上，Mate 60 Pro＋支持天通衛星通話，這是全球首款可以實現衛星通話的智能手機。無論你身處何方，都能有及時可靠的衛星通話作保障。

影像配置方面，華為Mate 60 Pro＋在影像性能方面的提升也是非常明顯。新款機型搭載了4800 萬像素超聚光攝像頭、4000 萬像素超廣角攝像頭以及4800 萬像素超微距長焦攝像頭，三顆攝像頭素質都相當高，配合XMAGE自研影像品牌，可以帶給你全焦段、全能的攝影體驗。

總體來看啊，華為Mate 60 Pro＋對比Pro版本重點升級了機身的質感以及影像性能，整體的提升還是非常明顯的。不過首批Mate 60 Pro系列如果沒有搶到可能會加價不少，你會選擇Pro還是Pro＋呢？

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