華為Mate X5全面評測　備5060mAh大電池外　拍攝效果更有驚喜

在今年年初，我測試了當時剛剛發布的華為Mate X3，其輕薄的機身與無妥協的硬件配置都給我留下了深刻印象，我本人甚至也下單了一台。但在我的心中，總是感覺它還缺了一點什麼。如果它支援5G、搭載麒麟晶片，那該多好。



對我來說，這只是我心裏的小小感嘆，我也不知道什麼時候能實現。所以，當我拿到Mate X5的時候，我的激動難以言表。原來那個「如果」，能夠來的這麼快。而滿足了我的這些「如果」的Mate X5究竟表現如何，下面我來帶你一起看看。

+ 21

1. 外觀：家族設計再進化

在外觀而言，我依然要強調我在Mate X3評測裏說到的那個觀點：對於摺疊屏手機來說，輕比薄更重要。

而從Mate X5的重量表現來看，華為顯然和我有著一樣的觀點，在塞入了不少新硬件後，Mate X5的重量與前代相比差距不大。240g左右的機身搭配曲線更柔和的機身中框，在展開使用時小拇指可以支撐更久，而在合上時感覺也更接近普通直板機。

作為名字裏就含有屏幕的產品，摺疊屏手機的屏幕表現自然是綜合體驗的重中之重，所以我們先來看看Mate X5的屏幕。這次華為Mate X5搭載了一塊6.4英寸的OLED外屏以及一塊7.85英寸的可摺疊OLED內屏，內外屏的像素密度都達到了426 PPI，同時典藏版更是內外雙屏都支援120Hz LTPO 動態高刷以及1440Hz高頻PWM調光，無論是流暢度還是護眼效果都能兼顧。

除了超高規格的屏幕素質，華為Mate X5還提供了全色域全鏈路的色彩管理，並支援P3投屏，無論在手機端顯示還是投屏顯示上都具備專顯級色準，成為首款內外雙屏均獲德國萊茵 TÜV 專業色準雙認證的摺疊屏手機。

對於摺疊屏手機來說，耐用性同樣是很多人擔心的問題。為了提升耐用性，華為Mate X5「內外兼修」，對內外兩塊屏幕都進行了升級。在外屏上，華為Mate X5典藏版外屏採用了Mate60系列同款的玄武鋼化崑崙玻璃，其通過複合離子強化注入，經過 24 小時高温納米晶體生長，108道微晶原材及面板加工工序，1600 度鉑貴金屬熔鍊技術，生長出過億個納米晶體，使得玻璃的韌性獲得大幅度提升。

而在更加「脆弱」的內屏，華為Mate X5採用複合疊層結構設計，在內屏的疊層中採用抗衝擊非牛頓流體材料，通過華為自研材料配方，讓該材料在慢速彎折時呈現柔軟的狀態，在快速衝擊時瞬間變成堅硬的材質，帶來「遇強則強、遇弱則弱」的抗衝擊效果。

此外還有一個我個人覺得最實用的改進——防水，由於複雜的機械結構，摺疊屏手機天生就顯得要更脆弱一些，日常使用難免會有點擔心。我個人有個習慣，就是會在洗澡時聽聽播客，但在使用摺疊屏手機後，這個習慣就被摺疊屏手機給「消滅」掉了，Mate X5的IPX8級抗水讓我終於有機會找回這個習慣，也是一個小小的加分項。華為Mate X5還通過觸控算法的升級，大大提升濕手觸控屏幕的成功率，在屏幕附著水滴的場景下，內外屏都能實現有效滑動和屏幕觸控。

後蓋設計上，華為Mate X5同樣充滿巧思。這次華為Mate X5提供了羽砂黑、羽砂白、羽砂金三款玻璃材質以及幻影紫、青山黛兩款素皮材質總共五種配色選擇。我們這次拿到的是青山黛配色，全新升級的素皮材質使用高強度的玻璃纖維基底後蓋，具有優異的抗衝擊力與回彈性。表面處理層均勻性和穩定性也有一定提升，更加耐磨。

後攝模組方面，Mate X5在前代的「寰宇舷窗」設計上進一步進化，全新的「寰宇星門」鏡頭模組採用中軸對稱的同心設計，外圓內方，獨具辨識度，傳遞華為兼容幷蓄、持續探索的精神力量。鏡頭模組外圈與高端腕錶一樣，採用鑽石晶切工藝和納米級鏡面打磨工藝，歷經12小時精密加工，鑄就高端品質。

最後咱們來看看外觀上的一些細節，華為Mate X5採用了側邊指紋設計，識別速度不錯。立體聲雙揚聲器佈置在外屏一邊的上下兩側，其擁有雙密閉大音腔，打造立體環繞式聲場，在音頻寬度和響度上實現更均衡效果。

通過設計、材料等多方面的優化，華為Mate X5成功擁有了堪比直板機的輕薄機身，這也成為了其最令人驚豔的機身特點。在此之上，「寰宇星門」後攝模組、四曲面機身等設計則使其擁有了旗艦產品該有的高級感。

2. 體驗：5G和麒麟都回來了

對於Mate X5，相信其硬件配置是不少朋友關心的，我們也對其進行了一些探索。從配置監測軟件來看，Mate X5採用了Mate 60系列同款的麒麟9000S處理器。

在遊戲實測的表現中，我們選擇了《崩壞：星穹鐵道》的材料關卡進行循環測試。可以看到在畫質全高的設定下，平均幀率可以達到54.1fps。雖然在跑圖中還存在一些優化問題，但完成日常任務問題並不大。

值得一提的是，在麒麟晶片的加持下，Mate X5上的HarmonyOS 4.0似乎也迎來了完全體，日常使用中的順滑感可以比肩iPhone。這裏我們以Mate X5的應用打斷表現為例，可以看到即使面對大型遊戲，Mate X5依舊可以在遊戲和桌面間絲滑切換，毫不拖泥帶水。大家也可以拿起自己的手機試試，能否達到這種表現。

除此之外，在HarmonyOS 4.0的優化下，Mate X5也有著不少實用功能，下面我就來挑幾個介紹一下。

對於摺疊屏手機來說，使用中的另一大痛點就是應用適配，不少安卓應用在大屏下只是簡單的拉伸，顯示內容甚至少於傳統直板手機，這無疑是對大屏的嚴重浪費。針對這一問題，華為推出了自適應UI引擎，通過自學習獲取原有佈局訊息，針對大屏顯示重新優化佈局，佈局更精細，更適合大屏用戶閲讀習慣。

根據實際測試可以看到，在自適應UI引擎的幫助下，App在大屏下可以顯示出更多內容，讓用戶的閲讀效率進一步提升。

在熄屏狀態下，Mate X5支援懸停熄屏顯示，在靜置懸停時，屏幕出現陪「半」動畫形態，立起的半屏顯示息屏內容，提供動態天氣訊息，半屏顯示隨具體的室外天氣實時變換，讓手機瞬間變成精美的立體擺設。

衛星通訊方面，Mate X5雖然沒有配備Mate 60系列的天通衛星通話功能，但仍然保留了雙向北斗衛星消息。在實際使用中，只需在暢聯App中點擊北斗衛星消息，選擇好要發送訊息的聯繫人與發送內容，即可向聯繫人發送一條包含座標訊息的求助短信。在實測過程中，從發送到接收到的時間基本保持在5分鐘內。不過需要注意的是，這一功能目前只能發送文字訊息，室內也不可用，其主要作用還是以緊急求助為主。

在大家比較關心的網絡制式方面，官方並未明確表示Mate X5支援5G網絡，但從我們的網絡測速來看，Mate X5的下載速率可以達到500Mbps以上，基本和目前移動端的5G網絡一致，所以大家也不必糾結到底是4G還是5G了。

另外，這次Mate X5還採用了電磁場分散技術，減少導體和介質的損耗，有效增強了信號強度。並且，在靈犀天線與靈犀AI算法的強強聯合下，Mate X5在常見的高鐵、地鐵、電梯、車庫等弱信號場景下，可以擁有更穩定的網絡連接體驗。

3. 影像：站穩手機影像第一梯隊

影像能力一直是華為高端手機的主打賣點之一，這次華為Mate X5依然沿用了前代產品上評價不錯的全焦段三攝組合。下面就讓我們來看看這套5000萬像素超光變攝像頭+1300萬像素超廣角攝像頭+1200萬像素潛望式長焦攝像頭的實拍樣張。

在實際的拍攝體驗中，我們發現華為Mate X5的主攝成像畫質相當驚豔，在基本的畫面清晰、細節鋭利、色彩精準之外，畫面解析力也非常不錯，HDR功能的加持也使其實現了更好的畫面還原。

讓人感到滿意的是華為Mate X5的長焦鏡頭，該鏡頭無論是在5倍的光學變焦倍數下還是在利用計算攝影技術實現的10倍混合變焦倍數下均擁有相當出色的成像效果。即使是拍攝距離較遠的物體是也能夠呈現令人滿意的畫質表現。

對於目前的摺疊屏手機市場而言，華為Mate X5的影像能力完全可以稱得上是第一梯隊，目前僅有一兩部競品的影像能力與其處於同一水平。

4. 續航：電池更大了，有線無線都快充

最後我們來說說續航，華為Mate X5這次在電池容量上進一步提升，全系標配5060mAh大電池，搭配66W有線快充及50W無線快充，在當下摺疊屏手機的續航配置中絕對是第一梯隊。根據實測，從1%電量開始充電，華為Mate X5在15分鐘後可充入44%，30分鐘充入84%，全部充滿耗時38分鐘。

續航方面，我們也採用ZOL 5小時續航模型進行了測試，實測5小時後華為Mate X5剩餘電量為46%，已經和一些旗艦直板機處於同一水平，不過如果你是重度手機用戶，可能還是需要一天兩充才行。

5. 寫在最後

如果說年初的Mate X3在出色的綜合表現下還會讓人有一絲「意難平」，那麼現在的Mate X5無疑已經滿足了我對摺疊屏手機的絕大部分需求，沒有額外負擔的輕薄機身、優化更出色的HarmonyOS 4.0、覆蓋全焦段的影像系統、妥妥用一天的續航表現，除了價格，我想我想不出其他問題了。而如果你擁有足夠的消費能力，華為Mate X5絕對值得你選擇。

延伸閱讀：3款華為Mate 60參數對比 買前先看這幾個不同點 衛星通話有不同

+ 22

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】