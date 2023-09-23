家電｜不當使用會引致爆炸的三款家電　雪櫃爆炸竟然喺因為可樂？

你知道家電產品用不好會爆炸嗎？並不是駭人聽聞，真的每年都有因為家電使用不當造成爆炸的新聞出現，這裡我也給大家總結了下，常見的爆炸情況，以及如何避免家電爆炸發生危險，希望能夠幫助大家安全使用家電。



▼▼▼呢三款家電要小心使用啊▼▼▼

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壓力煲爆炸：能用電就別用燃氣

關於壓力煲爆炸，大家應該都知道原因，壓力煲的設計壓力有一個上限，當壓力煲達到極限壓力後繼續加熱就會引發爆炸。

為了避免壓力煲爆炸，最好的方法就是使用電動壓力煲而不是燃氣壓力煲。相比之下，電動壓力鍋在使用過程中可以進行壓力檢測，以避免壓力過高的情況發生。同時，電動壓力鍋還增加了安全閥設計，以避免用戶誤操作，在壓力未完全釋放時打開電動壓力鍋。

如果你仍然想繼續使用燃氣壓力煲，那麼應該注意以下幾點：不要將食物裝得太滿，注意檢查限壓閥是否堵塞，當限壓閥工作時注意降低火力，等待完全排壓後再打開鍋蓋。最重要的是，不要使用超過8年的老舊壓力煲產品。

微波爐爆炸：不確定的食物請搜索後再加熱

關於微波爐爆炸問題。微波爐的工作原理是通過微波的震盪來加熱食物中的極性分子，每秒鐘震盪數達到24億5千次，以實現加熱的目的。微波爐爆炸的原因很多時候是由於不正確使用導致的，例如使用了不適宜的食物。由於高速震盪會使水分子膨脹，密封性較好的食物在加熱時容易爆炸，比如葡萄和雞蛋。此外，金屬製品也不能放入微波爐中，因為金屬不吸收微波，微波爐無法使金屬中的極性分子產生熱運動，而是會反射微波，甚至在遇到尖銳的金屬時會產生火花。

為了預防微波爐爆炸，我們應該做到以下三點：首先，不要使用金屬容器來加熱食物；其次，不要將密封性較好的食物和容器放入微波爐；第三，避免將帶有油脂的食物放入微波爐中。如果能夠做到這些，基本上就可以安全地使用微波爐了。另外，考慮使用蒸箱來加熱食物也是一個不錯的選擇，口感更好，而且更加安全。

雪櫃爆炸：帶氣體的食物不要冷凍

最後是雪櫃爆炸的問題。雪櫃爆炸通常發生在冷凍碳酸飲料上，以可樂為例，大部分可樂都是含有碳酸水的。當可樂被冷凍後，二氧化碳被排擠出來並四處遊走，導致瓶內壓強增大，進而引發爆炸。水在冷凍後會膨脹，結冰後的水體積會增加約10%。二氧化碳原本就受到擠壓，再次被冰塊擠壓，就更容易引發爆炸。

因此，在使用雪櫃過程中，應避免將啤酒、可樂、雪碧等飲料放在冷凍層中，尤其是玻璃瓶和金屬瓶的產品，因為這樣的產品存在著更高的危險性。

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