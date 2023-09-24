iPhone 15就是上一代的小改款？5個吸引賣點　買新不買舊有原因

這兩年蘋果對 iPhone 的產品定位越來越明確，掛上 Pro 名稱的機型會有著最新技術，非 Pro 系列則是將前一代 Pro 系列的功能下放，讓使用者用相對實惠的價格體驗新功能，今年的 iPhone 15 系列尤為明顯。



iPhone 15 系列幾乎就是去年的 iPhone 14 Pro 系列小改款，就以 iPhone 15 為例，和前一代 iPhone 14 Pro 對比，同樣有著動態島設計、處理器換上新的 A16 Bionic、主鏡頭也改為 4800 萬畫素鏡頭，這也就是為什麼蘋果直接在官網上拿掉 iPhone 14 Pro 系列的購買選項，因為蘋果直接告訴你，買新的就對了。

５個吸引新賣點：

+ 4

那 iPhone 15 系列真的能完全對應 iPhone 14 Pro 系列嗎？答案是無法，兩者之間的差異包含：

螢幕：iPhone 14 Pro 有 ProMotion 技術，最高支援 120Hz 更新率，但 iPhone 15 只有 60Hz 螢幕更新率，且 iPhone 15 沒有 AOD 永遠顯示功能。

相機：iPhone 14 Pro 有長焦鏡頭，但 iPhone 15 只有主鏡頭搭配超廣角鏡頭的組合；iPhone 14 Pro 可拍攝 Apple ProRAW 格式、可錄製 ProRes 格式影片和微距錄影，但 iPhone 15 不行。

電池：iPhone 14 Pro 系列電池續航力比 iPhone 15 系列長一些。

連接埠：iPhone 15 系列換上 USB-C。

容量選擇：iPhone 14 Pro 系列最高有 1TB 儲存空間，iPhone 15 最高為 512GB。

這五點就是 iPhone 15 和 iPhone 14 Pro 系列之間的主要差異，如果這些差異正好是你在乎的功能，在新機推出時，通常電信業者會有舊機優惠，可以趁此時撿便宜。

但如果這些差異的功能對你來說都不算特別重要的話，直上 iPhone 15 會比較好，畢竟連蘋果官方都說了「iPhone 是最保值的手機」，既然要保值當然是買新不買舊囉！

延伸閱讀：iPhone 15怎樣買最抵？留意2個關鍵位 隨時可讓你年年無痛換新機

+ 6

【本文獲「T客邦」授權轉載。】