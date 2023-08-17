小米發布第二代CyberDog 2　尺寸縮小支援自研微電機　只售這價錢

在小米最近的發布會上，除了推出小米MIX Flod 3摺疊屏等產品，還有一款備受關注的新品——CyberDog 2，售價12,999元。



CyberDog 2是小米推出的第二代四足機器人，其尺寸比上一代縮小了16%，重量也減輕了40%，大小和重量都接近真實的小型犬。其頭部、腿部和腰身的比例都參考了杜賓犬的設計。

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此外，這款機器人還支援DIY個性化外觀，有9處可拆卸的外殼，可以通過3D打印進行替換。 CyberDog 2採用了自研的CyberGear微電機，這使得它在基礎運動能力上得到了大幅優化，可以實現前後跳、作揖等10種小型犬的運動。

它甚至可以實現一些高難度的動作，如前空翻、芭蕾舞步，滑板、太空步等。配合小巧的UWB遙控器，用戶可以自由控制CyberDog 2，也可以一鍵遛狗。 在智能交互方面，CyberDog 2進行了革新，它能像真實的小狗一樣理解、回應甚至預測主人的需求和情緒。

它不僅能以更自然、更人性化的方式回應主人，還能通過各種動態表現出其心情。例如，當主人高興時，CyberDog 2可以通過扭屁股、左右跳動等行為來表達它的快樂。 CyberDog 2使用了NX晶片和雙協處理器，具備高達21T的算力，支援複雜的智能交互。它配備了激光、深感、視覺、聽覺、超聲波、觸摸等多維度的19個傳感器，能更準確地感知環境。

它還支援人臉識別、聲紋識別、情緒識別等功能，可以實現更人性化的交互，支援語音控制米家設備，具有強大的智能家居控制能力。 值得一提的是，CyberDog 2繼續開源，並支援圖形化編程界面，這大大增強了其自定義能力，同時也降低了編程技術的門檻，小朋友經過簡單的學習也能使用。

無需掌握複雜的編程語言，就可以輕鬆地對其進行個性化設定。小米創始人雷軍表示，這款新品主要面向開發者和數碼愛好者。與CyberDog 2一同發布的還有其內置的CyberGear微電機，售價499元。

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