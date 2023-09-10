家電｜電視選購攻略　尺吋建議一文看清　硬件配置要幾多先足夠？

電視幾乎是每個家庭必買的產品了，雖然當下用戶對於看電視的需求不多，但是作為一個背景卻必不可少，很多朋友都有打開電視作為背景音的習慣。目前很多朋友對於電視都不是很了解，今天就給大家分享一篇詳細的選購攻略。



▼▼▼電視選購攻略▼▼▼

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1）尺吋

大多數換電視機的朋友都知道買多大尺吋，部分換新家的朋友可能需要根據距離來選。

選購建議：觀看距離不足2米選42英吋；觀看2-2.5米選65-75英吋；觀看2.5-3米選75-85英吋；觀看3-3.5米選85-95英吋；觀看3.5米以上選95英吋以上。

目前買的比較多的有65英吋、75英吋等這些，中等尺吋的電視已經成為市場主流，大屏電視的比例也逐漸上升。所以千萬別信網上說的買一些40吋以下的小電視。

2）預算

確定好電視機尺吋後就要根據預算來選了，大家不能盲目追求更好的硬件配置和畫質。每一款電視劇基本都有自己的優點與缺點，只要缺點在自己的接受範圍內就可以考慮。

3）硬件

電視機的硬件決定了性能如何，硬件配置好的使用起來會更加流暢，硬件配置較差的使用時間長了基本都會卡頓。

儲存內存大家完全根據個人需求選就可以了，大多數人32GB的儲存內存就已經完全夠用了，當然買個64GB儲存內存的會更加保險一些。

影響流暢度的有運行內存和處理器性能，Android系統的電視機運行內存要達到3GB，處理器要A55四核或以上的才值得買。處理器A55四核基本看電視都夠用了，想要玩一些大型遊戲的朋友最好選A73四核處理器。

除了看處理器數字越大越好外，處理器的主頻不同性能也會有所差距，同樣是A73四核的處理器主頻越高性能越好。

4）畫質

電視機的畫質是很多方面綜合在一起來決定的，畫質比較普通的電視機都是不支持畫質處理技術的，這類電視機也都是非常低端的電視。

低端電視機雖然畫質不好但符合很多人的需求，對畫質要求稍微高一點的只要支持廣色域和MEMC運動補償就可以了，對畫質要求更高的則要看控光分區的數量和峰值亮度的高低。

畫質非常好的峰值亮度都很高（1000尼特或以上），控光分區的數量通常也是越多越好的。

畫質處理晶片在一定程度上可以更好的優化影片畫面，有畫質處理晶片比沒有畫質處理晶片的電視肯定是有較大優勢的。

5）調教

很多人會忽略掉軟件調教這一點，目前軟件調教Sony＞海信＞TCL，雖然Sony、海信、TCL有差距但不是特別大。

小米、華為、榮耀的軟件調教也還不錯，但對比Sony、海信、TCL還有進步的空間。

如果你預算夠多買高端電視或準高端電視還是要優先考慮選購大品牌的電視機。

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