調查顯示iPhone 15銷量或遭遇停滯　果粉傾向於使用舊款不願升級

據最新的第三輪調查顯示，美國市場iPhone銷量可能明年將面臨停滯。報告顯示，美國蘋果用戶仍然傾向於使用舊款iPhone，而不願意升級到新款iPhone 15。



調查結果顯示，消費者更青睞起售價為1199美元的最貴機型Pro Max，iPhone用戶忠誠度為93%，而Android用戶為80%。此外，計劃減少使用iCloud和Apple TV+等服務的客戶也有所增多。

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據預測，iPhone 15系列的出貨量將不會像去年同期的iPhone 14那樣表現強勁，預計出貨量將在7000萬到8000萬部之間，低於去年的9000萬部以上。

而全球智能手機出貨量預計也將繼續下跌，據統計，2023年全球智能手機出貨量預計下降4.7%，降至11.5億部，創十年來新低。

國內手機市場也面臨著低迷的局面，在中國信通院最新發布的數據中，國內手機出貨量自7月份起按年下降6.8%，截至2023年7月底，國內手機出貨量按年下降5.1%，5G手機出貨量按年下降5.3%。

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