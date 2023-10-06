買iPhone 15還是15 Pro？體驗對比後給出這答案：別委屈自己

iPhone 15系列已經正式開售了，中關村在線也第一時間拿到了iPhone新款機型。相信有不少朋友，不知道該不該加錢上Pro，畢竟價格差了2000塊錢，可不是一筆小數目。今天咱們就盤一盤，貴得這部分錢，你都能買到多少配置升級，看完知道買哪台。



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1、設計沒有大變化 Pro升級鈦合金

先來看看外觀設計，iPhone 15普通版在材質上與前代機型一樣，邊框材質鋁金屬，背板是玻璃，可以說毫無新意啊，沒什麼好說的，前代是什麼手感，它就是什麼手感。

反觀iPhone 15 Pro在材質上升級就比較明顯了，機身邊框升級為全新的鈦金屬材質，這也是鈦金屬首次應用到手機當中。這種材質不僅堅固耐用，還能有效的減輕機身重量。iPhone 15 Pro拿在手上的感覺，在重量上可以給到老張一個比較明顯反饋，真的輕了很多。

不對比可能還看不出什麼來，一把這兩台機型放在一起比較，就可以明顯得看出來iPhone 15 Pro要高級很多，iPhone 15普通版是真的不太行。不說跟他大哥Pro比，Android的旗艦他也比不了。

回到正面屏幕，iPhone 15普通版和Pro均採用了靈動島設計，Pro版本的屏幕黑邊看上去要比普通版更窄一些。但是，iPhone 15普通版的屏幕依舊是60Hz，沒有高刷。蘋果的牙膏擠得是真精準，普通版想要高刷可能得等到明年。

在外觀設計上比較明顯的區別是iPhone 15 Pro取消了經典的靜音按鍵，改為了操作按鈕。按鈕可以定製靜音模式、相機、手電筒等豐富的功能，實用性還是不錯的。最後，說說接口。兩款機型均改為了USB-C接口。基本上蘋果產品線的設備包括耳機、Pad、Mac都改為了USB-C接口，統一接口日常使用會更加方便了，但是屯在你抽屜裏哪些Lightning線，也要繼續吃灰了。

2、A17 Pro能玩3A

核心性能上iPhone 15普通版依舊採用前代機型相同的A16處理器。從iPhone 13開始，蘋果就開始在性能上區別對待，但好歹iPhone 13閹割版晶片還叫A15，現在直接不裝了。

iPhone 15 Pro搭載了業界首顆3nm製程晶片A17 Pro，這也是蘋果首次以Pro為後綴命名A系列晶片，足以見得蘋果對這顆晶片重視程度。話不多說，先跑個分看看實力。

可以看到，其實A17 Pro在性能上的提升並沒有我們想象中的那麼驚豔。不過這顆晶片支持硬件光線追蹤技術，未來PC級別的《生化危機8》、《刺客信條》等3A大作，手機也能玩了。當然，如果你不追求極限的性能提升，那麼A16晶片已經足夠你用好久了。

再有比較值得關注的點就是影像性能了，這回輪到了iPhone 15 Pro擺爛，硬件配置上幾乎與前代相同，熟悉的4800萬像素主攝，但傳感器有所升級，另外兩顆鏡頭是1200萬像素3倍長焦鏡頭和1200萬像素超廣角，鏡頭加了鍍膜可以解決鬼影問題。總體來看，都是一些常規的小升級，和前代的體驗不會有什麼明顯的差異。

iPhone 15普通版則是升級到了4800萬像素的主攝，以及1200萬像素2X長焦。但依舊是一款兩攝機型，標準版也不支持ProRes視頻拍攝功能。就算普通版有着不小的升級，但對於專業用戶來說，還是不夠看的。

3、結尾

總結一下，iPhone 15 Pro多出的這兩千塊錢，你可以買到質感觀感都更高級的鈦金屬邊框、素質更出色，使用體驗更好的屏幕、更強更有潛力的A17 Pro晶片，以及更加全面的影像性能。這些升級點，肯定對得起2000塊錢。

雖然這次的普通版iPhone 15還算有誠意，但老張還是覺得你沒錢也別買普通版機型，你要是真差哪兩千塊，咱也彆強行上iPhone了，可以看看Android的旗艦機，影像能力和設計都要比iPhone高級不少，是比較務實的選擇。

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