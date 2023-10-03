iPhone鈦合金對比不鏽鋼體驗　瘦身成功重量有驚喜　材質更顯高級

我去年買了一台iPhone 14 Pro，今年看見同事買的iPhone 15破防了。除了行業首款3nm晶片，iPhone 15系列還首發了鈦合金材質邊框。



看發布會時覺得鈦合金邊框是擠牙膏升級，沒有什麼太大的作用，但是拿到真手機以後，我的想法改變了，今天咱們就詳細對比下，鈦合金和不鏽鋼邊框的種種不同。

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1、鈦合金材質有效減重

首先，先來了解一下全新的鈦合金材質。iPhone 15 Pro所搭載的鈦合金材質還是比較高級的，屬於5級鈦合金，這種材質廣泛運用於航空和醫學領域，蘋果官方稱這種材質與火星車同款。鈦金屬具備高強度、高韌性和耐腐蝕的特點，並且在視覺觀感上也顯得很高級。

在此前的iPhone高端機型，基本上都會採用不鏽鋼中框。不鏽鋼聽着就比鈦合金LOW一個檔次，而且這麼多年不鏽鋼邊框的弊端也比較明顯，最令人詬病的是重量問題。

改為鈦金屬材質後，iPhone成功減重，iPhone 15 Pro拿在手上比前代機型輕了很多，再也不是一塊板磚機器。iPhone 15 Pro官方公布的重量僅有171g，比206g重的iPhone 14 Pro足足少了35g。如果是Pro Max用戶，對輕量化的感知會更加明顯。

其次，鋁合金邊框會存在嚴重的劃痕問題，這是因為不鏽鋼的硬度較低，就算你平時用得很小心，戴手機殼使用，也難免會出現好幾道劃痕，裸機使用就更別說了，兩個月就全花了。目前iPhone 15 Pro剛剛發售，還需要時間驗證它的耐用性。不過相信鈦合金肯定能解決不鏽鋼的硬度問題。

2、鈦合金並不完美

但iPhone 15 Pro也不能說是完勝，因為新的金屬拉絲工藝的顏值並不能讓所有人都滿意，很多人覺得這項設計像是洗水池或是鋼絲球。

而且鈦金屬邊框沒有解決不鏽鋼邊框容易沾染指紋的問題，爆料稱iPhone 15 Pro使用一段時間後，在電源鍵和音量鍵位置還會出現偏色問題。

值得一提的是，鈦金屬邊框並不是整個邊框全是鈦金屬打造的，只是表面一層覆蓋了鈦金屬，底下的材質為6013-T6鋁合金。當然這種鋁合金材質也很不錯，同樣具備高強度的特點，這點還是有必要在買前了解清楚的。

3、不差錢閉眼換

那麼，有必要為了全新的鈦金屬換手機嗎？開始是非常心動。但是想了又想，買了iPhone 15 Pro也得戴殼使用，鈦金屬的質感是感覺不到了，唯一的優勢剩下了輕薄。為了那幾十克，多花幾千塊，感覺沒有什麼太大的必要。

因為iPhone 15 Pro的其他升級點，並不能引起我太大的興趣，A17 Pro雖然是3nm製程工藝，但是實際的性能提升也就那回事，現在早就性能過剩了，A16足夠我用了。影像系統的升級也是不痛不癢，新的傳感器也不會提升太多的體驗。

所以，手持iPhone 14 Pro的朋友應該大部分都是衝着外觀去的，我的建議是AC＋年年煥新用戶或不差錢閉眼換，預算沒那麼充足就得考慮考慮了。

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