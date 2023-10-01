要換iPhone 15了嗎？舊型號11-15哪一代CP值最高？網民推這兩代

近期iPhone 15系列新機發布，嶄新的機型和顏色讓許多蘋果用戶看了也開始萌生想換新手機的想法。



不過新推出的15系價格較為昂貴，因此許多想換手機的轉而考慮其他幾代iPhone，近日網路上便出現「哪一代iPhone CP值最高」的相關討論，引發網友熱議。

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iPhone 11－15哪一代CP值最高？網大推這兩代！

一名網友在PTT上發文，表示自己已經用了7年的iPhone 7，近期終於有了想要汰換手機的想法，目前考慮更換為iPhone 11－14的機型，因此想詢問大家認為iPhone 11－15哪一代CP值最高，「自己也知道不管換哪一代都會有很大的升級感，不過還是想來版上問各位信仰深厚的大神，換哪一代CP值會最高呢？」

換最新機型CP值最高 舊代首推「13系列」

貼文引來許多網友留言回覆，不少人建議其實直接更換為最新系列機型，同時提到iPhone 15在接口上也已經更新，CP值最高，「肯定15 Plus」、「你現在要換當然直接換15啊，接頭也更新了」、「問就是直接上15 Pro」、「3C買新不買舊，不能接受15建議再等一年」、「都換接口了當然15，其他代會逐漸淘汰」、「CP值保值之王應該是I15 Pro」、「iPhone 15 Pro系列應該會是最『保值』的一代」。

除了新機型外，在前面幾代的iPhone中網友最推的則是13系列，是不少人表示是最耐用也不常出問題的機型，「問就是13 Pro」、「近年就13最穩吧」、「13吧，價格便宜就贏很多了還128起，反觀12QQ」、「13真的超讚」、「一定是13」、「絕對是iPhone 13 Pro沒毛病」、「13 Pro，你看過有人抱怨他發熱的嗎」、「13 Pro唯一解」。不過也有人提醒13系列的手機螢幕曾有過綠屏白屏的問題，購買之前還是要審慎評估。

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