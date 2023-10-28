雪櫃到底怎麼選？除了要看容量外　慳電環保也是購買前要考慮因素

雪櫃是一台需要24小時工作的家電，所以選購款適合自己的雪櫃需要我們做足功課！而市面上雪櫃那麼多，挑都挑不過來。



這次給大家整理選購雪櫃必看的知識點，提前做好功課，才能買到適合自己的雪櫃。

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1. 雪櫃要容量大

最好的選擇還要兼顧佔地面積小。實際上都是通過降低外殼厚度（不影響保溫的前提下）或者加高，來獲得更多的儲存空間。

其實大容量雪櫃並沒有一個明確的標準，需要根據家庭成員實際使用情況，大家在可接受的條件下儘量選擇足夠大的雪櫃，因為你會發現有了雪櫃之後，需要存儲的東西比想象中要多。

2. 能耗等級選一級能耗，節能環保

選購雪櫃的時候，還要考慮到雪櫃的能耗，一般建議選購一級能耗，新能效標準仍按照五個等級劃分，其中一級能耗的產品最節能。一級能效的雪櫃省電節能，用起來也更安心更環保。

3. 製冷模式優選風冷模式

雪櫃的製冷模式通常分為直冷和風冷兩種模式，建議選擇風冷式雪櫃。

直冷利用蒸發器吸熱製冷。缺點是製冷不均勻，容易結霜。對於直冷雪櫃，一般不推薦購買，因為這類雪櫃使用久了就會出現冰霜，融化了又會變成水，導致儲藏室內滋生細菌，也很容易發生排水口堵塞的問題。加大清理難度，還非常耗電。

風冷式雪櫃，風吹動冷空氣製冷，優點是製冷均勻，不結霜。風冷模式的雪櫃可以免除結霜的困擾，箱體內溫度也比較均勻，杜絕食物串味的問題，而且體積越大，具有的冷量分佈均勻、冷凍效果好的優點就越突出。

所以我們選雪櫃，特別是對於大容積的雪櫃，風冷在冷量分配上有絕對優勢，也可實現更精細的溫度控制。

4. 選擇多循環or雙循環模式

選雪櫃的循環模式也是關鍵一環，市面上的雪櫃循環模式一般有多循環、雙循環和單循環三種模式。

單循環雪櫃為了控制成本，直接將雪櫃冷藏室和冷凍室做成了一個製冷系統，所以冷藏室和冷凍室的溫控不能夠獨立完成，不僅製冷效果差，還會出現串味的問題。

而雙循環雪櫃是冷藏室和冷凍室獨立做了兩套製冷系統，能保證雪櫃內的食材不串味，可持久保持食材的新鮮口感，雙循環雪櫃是目前市面上的主流雪櫃，性價比比較高。

多循環就是雙循環的升級版，匹配多個溫區搭載了更多的獨立循環系統（也就是多循環），這樣每個區域各自調節不受影響，並且冷藏、冷凍、溫區關閉可以獨立操作，更不用擔心串味的問題，能更好的保持清爽潔淨。這就遠比單一的循環系統好很多，有條件的家庭也可以選擇購買多循環雪櫃。

所以建議大家在選購雪櫃時，考慮主流模式雙循環雪櫃和多循序雪櫃，儘量不選擇單循環雪櫃。

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