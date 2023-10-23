家電｜盤點電視的三大謬誤你知幾多？ 核心數量多寡純粹交智商稅

相信不少人都被收過智商稅，一些產品看起來不錯的功能、技術，到家後發現完全沒用或根本用不上，不知不覺就花了冤枉錢。買電視也是如此，如今電視已經越來越不值錢。 如何增加產品溢價呢？ 這時候廠商們就開始絞盡腦汁如何徵收你的「智商稅」。 有時候商家往往會誇大、片面的宣傳，採用各種方法忽悠你上當，然後讓我們心甘情願掏錢。



今天就跟大家來聊聊電視在選購的過程中，那些看似高大上但實則噱頭大於實用的電視技術，可千萬別踩坑。

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1）電視不是越薄越高端

超薄電視在造型美觀度上有著優勢。 不過比起與優點，超薄電視的缺點要明顯多出不少。 首先是音響性能受到影響，因為音響需要一定的箱體空間來做支持，音響箱體空間直接影響音質，這也是為什麼許多液晶電視音質不盡人意，以及一些高端液晶電視多採用分離式結構的原因 。

還有就是背光方式受到局限，液晶螢幕背光方式分為直下式背光和側入式背光兩種，由於一味強調「超薄」，很多電視都使用了更易輕薄化的側入式背光方式，但這種背光的缺點也很明顯：無法完全避免漏光，而且螢幕亮度不均。

另外，絕大多數電視宣稱的僅有XX毫米厚度，那都是電視最薄的地方，背板後面肯定還是要凸出來一大塊的，買之前一定要看準，不要上當。

2）HDR不等於好畫質

簡單來說，HDR是一項高動態畫質範圍增強技術，透過調整螢幕的亮度，來改善最亮與最暗畫面的對比度，使得畫面更加鮮明，層次感更強。 目前主流電視都搭載了HDR技術，不過HDR技術並沒有大家想像中那麼簡單，也不是隨便什麼電視都可以發揮HDR作用，能力的高低還要取決於廠商的功力，至於那些低價的HDR電視， 只是能做到解碼播放，不給畫質表現添亂就謝天謝地了。

另外，HDR格式的影片可以說寥寥無幾，僅有的一些也只是短短幾分鐘的演示片源。 而且還需要專門的HDR攝影機進行影片拍攝。

雖然說HDR技術針對一般視訊來源也有一定效果，但目前的技術往往在畫面上起到一些反作用，因為HDR帶來的是亮度峰值和對比度的提升，一些電視廠商對HDR把控不好的話，甚至 不如現在的SDR電視，呈現出來的效果只能是讓畫質變得更糟。 所以說在短時間內，HDR影片離我們還比較遙遠，不能滿足日常播放要求。

3）「八核心」「十核」= 純智商稅

我們現在的電視產品所使用的晶片，可以分為兩個部分，一部分是CPU核心，負責資料的處理和應用運行，另一部分是GPU核心主要負責影像的處理，就是我們通常所說的圖形處理器 。

不過現在市面上電視宣傳中常常能夠看到「八核」、「十核」這樣的文字，咋們可別被這些給騙了。 在產業外的人看來，「八核心」、「十核心」指的就是CPU的核心數量。 實際上，這裡說的核心數指的是CPU和GPU核心的數量總和，有些電視還會加上VPU充數，最終的核心數量指的是CPU+GPU+VPU。 我們電視的時候，一定要認清廠商所宣傳的核心數量具體指什麼，不要被這個湊出來的數據所迷惑。

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