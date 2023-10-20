OPPO Find N3 及N3 Flip國際版發佈　全新屏幕設計竟是這特殊比例

OPPO 今日正式發表全新國際版的Find N3 及N3 Flip﹐而 Find N3 更是首次亮相，並改用新比例屏的屏幕設計，並用上水滴轉軸設計及航太級承重結構等。而兩款新機將會於11月初在香港發表！



OPPO Find N3 改用新屏幕比例，並一塊 6.3吋 LTPO AMOLED 120Hz 更新率20:9 比例屏幕(2484 × 1116) 。 而內屏為7.8吋 LTPO AMOLED 120Hz 9.7:9 比例屏幕(2440 × 2268) 。OPPO Find N3 採用了書面雙開折疊設計，展開厚度為 5.8mm，折疊時最薄 11.7mm，重約239g，並提供Classic Black 及 Champagne Gold 兩種配色。

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至於規格上，配備 Snpdargon 8 Gen 2 處理器，內建16GB RAM + 512GB ROM，搭載4800萬像廣角主鏡頭 + 4800萬像超廣角鏡 + 6400萬像長焦鏡及3200萬像鏡頭 + 內螢幕2000萬肉屏下自拍鏡頭，電池容量為4805mAh，支援67W SUPERVOOC 快充，預載 Android 13 的 ColorOS 13.2 系統 。

此外，OPPO Find N3 配備了 Dolby Atmos 三揚聲器，官方號稱，整體音量將提升30%，低音表現則提升了100%。同時，它也支援側邊指紋及臉部辨識、NFC、藍牙 5.3 技術及 Wi-Fi 6。

而國際版 Find N3 Flip 與國內版相同，外屏具 3.26 吋可視面積，用上 720 x 382 像素 250ppi 密度 AMOLED，支援 900nit 峰值亮度及用上第 7 代康寧強化玻璃面板，主屏為 6.8 吋 2,520 x 1,080 像素 AMOLED 螢幕，並提供 10.7 億色彩顯示、1 至 120Hz LTPO 動態更新率及達 1,600nit 峰值亮度；運算方面裝置採用 MediaTek 天璣 9200 晶片組、LPDDR5X RAM 及 UFS 4.0 儲存組合，內置等效 4,300mAh 雙電芯電池，支援 44W 閃充。

另外圓形主鏡頭就升級至 Hasselblad 三鏡，由 5,000 萬像 24mm 焦距 F1.8 OIS 主鏡、3,200 萬像 47mm 長焦以及 4,800 萬像 14mm 廣角鏡構成。

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】