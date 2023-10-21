Q3中國網絡速度測試報告 北京網速最快 這5G網絡供應商速度最快
撰文：中關村在線
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2023年Q3中國網絡速度測試報告：運營商速測排名出爐
根據知名網絡測速平台SpeedTest母公司Ookla發布的最新數據，今年第三季度中國市場網絡速度測試報告顯示，在5G方面，中國廣電以297.59Mbps的中位數下載速度排名第一，中國移動則以276.99Mbps的中位數下載速度名列第二。
具體來看，iPhone 15 Pro Max和iPhone 15 Pro在中位數下載速度上位列前兩名，分別為286.08Mbps和257.79Mbps。華為Mate 40 Pro+ 5G位居第三，中位數下載網速為244.92Mbps。
在各手機品牌中，蘋果繼續保持領先優勢，其中位數下載網速達到了165.74Mbps，緊隨其後的是榮耀，中位數下載網速為149.75Mbps。
在各個地區中，北京的中位數下載速度最快，達到220.21Mbps，上海、天津、杭州、瀋陽分別名列第二至第五名。
以上訊息僅供參考。
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