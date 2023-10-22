華為Mate 60系列更新鴻蒙OS 4　AI雲增強令畫面更具質感影相更美

受制於空間和硬件能力，手機想要實現全場景優質拍攝覆蓋，優質的算法調校必不可少。經過多年沉澱，華為手機有了專屬的XMAGE拍攝風格，同時也憑藉自然細膩的成像表現，得到了用戶和行業的高度認可。



如今隨着雲計算的快速發展，華為Mate 60系列還新增了強大的AI雲增強功能，為用戶帶來了極致的人像體驗。

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據了解，憑藉上百台雲服務器作為算力支撐，AI雲增強擁有比手機端更強大的億級參數大模型。它集人像增強算法、背景增強算法、亮色增強算法於一體，通過AI大腦智能分析重構成像通路，帶來更細膩的光影成像和真實色彩體驗。也就是說，對於一些成像效果不盡如人意的人像照片，均可以通過AI雲增強功能進行一鍵調整，實現令人驚歎的畫質提升。

比如，多人合影時更多採用遠景拍攝，此時很容易出現細節丟失、噪點過多、人臉模糊看不清晰等情況。而華為Mate 60系列的AI雲增強功能，可以智能分析照片中人像的物理光影和色彩層次，捕捉並恢復隱藏在圖像中的微小細節，進而讓面部肌膚色彩和紋理更接近真實。

AI雲增強功能發布之後，有很多大V第一時間進行了嚐鮮體驗。通過@吳小杰分享的照片可以看到，經過AI雲增強後的人像變得更加清晰，膚色自然細膩，背景色彩也飽和了很多，整體畫面更符合大家的日常審美。而未經過AI雲增強處理的畫面則稍顯暗淡，人像面部也不夠清晰，和處理之後的效果有着一眼即辨的差別。

另外，在大V@吳小杰曬出的對比樣張中，無論是多人合影，還是單人遠景照片，在經過AI雲增強優化之後，色調和細節表現都有明顯提升，整幅畫面看起來極具質感。這主要是因為AI雲增強對人像區域進行了分頻處理，低頻部分準確構建人像結構，高頻部分極大程度還原膚質細節，最終達到8K標準畫質呈現。這樣一來，經過AI雲增強的畫面，也為二次創作提供了廣闊的發揮空間，能夠隨意裁剪出充滿個人色彩的作品。

AI雲增強帶來體驗驚喜的同時，也做到了非常簡便、人性化的操作方式。首先，只需打開華為Mate 60系列的圖庫，點擊右上角的設置按鈕並開啟「AI雲增強」模式，就能在圖庫中選擇剛剛拍攝的圖片，隨後點擊右上角的氣泡圖標，就完成了對照片的AI雲增強處理。如果是首次使用該功能的話，會自動彈出隱私聲明，點擊同意即可正常使用。

值得一提的是，華為Mate 60系列的AI雲增強中，所有操作都有對應的提示語。比如在移動數據環境下，系統會自動彈出相關提示；在畫面處理過程中，重複點擊氣泡圖標，則會顯示實時處理進度，進而讓大家對流量消耗和上傳進度做到心中有數。

毫無疑問，華為Mate 60系列的AI雲增強，對拍攝體驗有着直觀上的提升。它不僅實現了人物面部及整體細節的像素級修復，還能去除噪點提升畫面純淨度，帶來十分清晰細膩和充滿親和力的畫質質感。正因如此，即便是只會按快門的小白，也能通過華為Mate 60系列輕鬆拍攝出高級感十足的畫面。

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