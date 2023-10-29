高通「最頂」晶片亮相　效能可與英特爾、蘋果匹敵？實力不容少覷

手機晶片大廠高通近日在夏威夷發表了全新電腦晶片Snapdragon X Elite，聲稱有著強於英特爾、蘋果產品的實力，瞄準著AI浪潮襲來變革時刻。



在手機晶片、通訊晶片領域叱吒風雲的高通，現在要來和英特爾（Intel）、超微（AMD）、輝達（Nvidia）等眾多廠商搶電腦市場的飯碗？近日高通在活動上發表了電腦晶片Snapdragon X Elite，瞄準人工智慧浪潮帶來的AI運算需求，並聲稱運行速度比蘋果的M2晶片還要快上50%。

高通推PC晶片，效能拳打英特爾腳踢蘋果

高通在夏威夷舉辦的活動上，揭露了提供Windows作業系統筆電的晶片平台Snapdragon X Elite，這是一款包含Oryon CPU、Adreno GPU、Hexagon神經網路、記憶體、Wifi及藍牙通訊模組的系統單晶片（SoC）。《Fast Company》指出，這雖然不是高通第一款為個人電腦設計的晶片平台，卻是迄今為止最強大的產品。

高通執行長克利斯蒂亞諾．亞蒙（Cristiano Amon）自豪表示，這款晶片將提供筆電裡最快的處理器，比蘋果、超微，英特爾的任何產品都要快，有著水冷級CPU的能耐，同時能帶來頂級的遊戲體驗，「我們會在一台筆電裡實現這一切，僅僅一台電池供能的裝置裡。」

「這會使我們成為行動運算領域的CPU領導者。」高通財務長阿卡什．帕希瓦拉（Akash Palkhiwala）也表示，Snapdragon X Elite能以低成本、低功耗提供最頂級的性能。

根據高通的說法，Snapdragon X Elite能提供高達英特爾晶片兩倍的效能，同時在單線程的性能方面勝過蘋果M2，並減少30%功耗的情況下擁有相同等級的性能表現。這款新電腦晶片公佈後，高通的股價也上漲了1.5%。

看上AI變革浪潮，沒為AI設計的電腦可能淪為黑莓機

但電腦晶片市場早已是個競爭激烈的領域，高通選在這個時間點進入市場，看準的便是科技界當下最火熱的AI趨勢。高通認為，AI技術只有從資料中心轉移到手機、個人電腦等邊緣裝置時，才能夠真正發揮它的潛力。

高通指出Snapdragon X Elite的AI運算能力遠超競爭對手，能夠處理多達130億個參數的AI模型，是一般筆電晶片的4.5倍。

微軟執行長薩蒂亞．納德拉（Satya Nadella）也在Snapdragon X Elite的發表中為高通站台，聲稱這款晶片將能助力企業及消費者開啟「AI個人電腦」的新時代，「我們共同進行的工作正在努力結合這些體驗，如果沒有新的架構就沒辦法實現。」

值得一提的是，過去微軟與英特爾的緊密合作，讓兩者之間有「Wintel」的稱呼誕生，但現在微軟卻成為挑戰者高通的支持者。

《彭博社》評論，假如高通想要進軍個人電腦領域，或許得想辦法證明自己有能耐實現這些驚人的進展與主張，英特爾的x86架構仍是個人電腦領域的絕對主流，連競爭對手AMD也依賴英特爾授權架構，目前只有蘋果開發的晶片成功擺脫英特爾，但Mac系列產品在個人電腦的市占率才剛剛超過10%。

不過，在高通看來AI的浪潮正是如同智慧型手機誕生的變革時刻，亞蒙聲稱不是為AI設計的個人電腦，未來很可能走上黑莓機的道路，曾經普遍存在的平台變得過時起來，同時他認為2025年很可能就會是關鍵時刻。

目前個人電腦領域的競爭也逐漸白熱化，輝達才傳出正在開發Arm架構的自研處理器，最快將於2025年登場，而超微也同樣在開發基於Arm架構的產品，過去被認為因行動產品蓬勃而走下坡的個人電腦，正因為AI的火熱迎來全新競爭與玩家。

延伸閱讀：蘋果首款摺疊產品會是iPad？傳研發期已達4年 最快明年年底發布

+ 9

延伸閱讀：

蘋果對AI熱潮反應慢半拍，這下真的慌了！300億AI大計能追上Goolge、微軟嗎？

【圖解】6成零售業還沒擁抱AI！行銷難題靠這6種AI解答，版圖一次看懂

【本文獲「數位時代」授權轉載。】