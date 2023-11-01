Redmi 13C海外偷跑開箱影片流出　性價比高有50M 三鏡及18W充電

小米子品牌 Redmi 未發佈抵玩手機 Redmi 13C，較早前有疑似偷跑開箱影片於海外流傳，可看到其配備 50MP 機背三鏡，及正面屏佔比不錯的水滴屏螢幕。



這次疑似小米子品牌 Redmi 未發佈新作 Redmi 13C 的開箱影片，由海外爆料人 Eufracio López 502 於其 YouTube 影片頻道上傳。該段總時長為 15 分 28 秒影片，詳細展示了海外版 Redmi 13C 的包裝內容，手機外觀及各項功能設計，介面操作與試用詳情。

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雖影片內容與裝置介面均以西班牙語顯示，不過圖像設計與美術介面並未太難分辨。綜合現有資訊，Redmi 13C 配備 90Hz 更新率 6.74 吋 IPS 螢幕，運算部份用上 MediaTek Helio G85 晶片組、頂配 8GB RAM 及 256GB 儲存並對應 Micro SD 擴充；攝影部份 Redmi 13C 將用上由 50MP 主鏡、8MP 廣角跟 2MP 景深鏡組成三攝像模組，內置 5,000mAh 電池及採 18W 充電。

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