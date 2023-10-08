蘋果小米華為旗艦級手機長焦比拼　附實拍效果你最喜歡哪個？

隨着iPhone 15 Pro Max正式發售，超長焦再一次成為了用戶的焦點。這些年來，國產旗艦手機的長焦發展很快，特別是潛望長焦結構，在國產影像旗艦中比比皆是。那麼着重加強了長焦實力的iPhone 15 Pro Max又將帶來哪些體驗呢？和國產影像旗艦相比又如何呢？



這一次筆者也是找來了華為Mate60 Pro（華為Mate60 RS）、小米13 Ultra幾款國產影像旗艦，看一看三者在不同焦段下都有哪些差別，話不多說，直接進入正題。

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這是一組在5X焦段左右拍攝的樣張，華為蘋果都偏向更真實的自然色調，小米飽和度略高，主要還是與三款手機的影調風格有關，iPhone默認標準色調，色温正常，各項指標都較為均衡；華為的原色也比較類似，追求更真實、自然的影像風格，不對原本的色彩做過多修飾，小米的徠卡生動則是在徠卡影調的基礎上顯著增加了飽和度，色彩上會更加明快鮮豔。

其實從這組對比來看，很難說清誰好誰差，畢竟5X焦段對於影像旗艦來說壓力並不大，樣張依舊有着很高的清晰度，主要區別還是在色彩風格上面，用戶可以根據喜好選擇。

到了10X、25X焦段，蘋果的清晰度也還可以，色彩也正常，華為清晰度和蘋果差不多，亮部有些過曝，小米13觀感應該是最好的，照片質感不錯，視覺上加了不少分。值得一提的是，25倍（600mm）是iPhone 15 Pro Max能夠支持的最大焦段了，雖說手機長焦30X以上基本上也就圖個樂，但還是那句話，我可以不用，但你不能沒有嘛。

再來看一組，華為蘋果清晰度還是不錯的，蘋果色彩更自然，華為樣張發白，小米字體有些發虛，徠卡色彩在拍攝風景時還是有視覺體驗上的優勢，拍這種字牌、標識就不明顯了。

這一次iPhone 15 Pro Max夜景表現進步還是很大的，尤其是鬼影，在拍攝點光源時遇到的幾率比起前幾代低了不少。長焦方面，高光壓光還可以，不過隨着變焦倍數增加，暗部細節就幾乎沒有了。對比之下，華為小米的發揮就很穩定了，暗光下也有着出色的亮度和色彩表現。

5X夜景下，iPhone 15 Pro Max清晰度還是不錯的，建築細節也能看清，華為和小米的樣張也很乾淨，沒有太明顯的噪點。

總的來說，iPhone 15 Pro Max長焦表現還是有一些進步的，對比國產旗艦手機，也能不落下風。特別是清晰度，iPhone 15 Pro Max的表現還是不錯的。

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