買小米14還是Pro版？除一直一曲外　一文看清還有哪些不同點

小米14系列已經在昨天晚上開賣，這一次小米14系列在外觀上挺一致，配置也接近，但是內在的差異真的很大。下面為大家做一個購買建議。



1、小米14的基本賣點

小米14屏幕邊框相比上一代繼續收窄，整體視覺更接近四等邊。細節之處更是考究，在 Deco 外部點綴了巴黎飾釘，這一設計往往用在高端手錶之上，質感非凡。

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小米14這一次的屏幕規格和技術，幾乎全線升級。6.36英寸屏幕，分辨率升級為1.5K，像素密度高達460PPI；升級全新一代C8低功耗屏幕發光材質、峰值亮度也升級至3000nit、更升級了LTPO技術。這一次，小米14的屏幕，絕對可以稱之為Pro級。

小米14全球首發第三代驍龍8移動平台，它可能是2024年旗艦平台的能效之王，CPU提升32%，GPU提升34%，CPU同性能下功耗降低34%，GPU同性能下功耗降低38%。

散熱則直接用了小米最強的環形冷泵，它的散熱能力是傳統VC的3倍。遊戲表現完全超水平，原神30分鐘重載性能測試，幾乎滿幀，温度僅43.2℃，而且單幀遊戲功耗-10.6%，更不容易發熱和卡頓，遊戲體驗非常好。

小米14一共有三顆徠卡專業鏡頭，實現四個角度安，相比小米13，一共有五項大提升：搭載徠卡 Summilux 鏡頭、f/1.6 大光圈、光影獵人 900 大底、升級 75mm 浮動長焦、升級 50MP 超廣角。

續航和充電方面，採用高能量密度硅碳電池，容量為4610mAh，支持90W小米澎湃有線秒充，50W小米澎湃無線秒充。也升級了高振感X軸線性馬達，還支持IP68，USB 3.2 Gen 1，CarWith 2.0智慧車聯，NFC智能選卡等。方方面面，全面旗艦。

2、小米14和小米14 Pro有哪些不同

屏幕不同：小米14 Pro屏幕在標準版之上，屏幕更大、精度更高，採用6.73英寸2K規格。但最重要的是，採用了行業創新的屏幕形態：「全等深微曲屏」。小米14 Pro的邊框更是驚豔，採用創新的「屏幕內走線」技術實現了視覺超窄四等邊，對比 Xiaomi 13 Pro 下巴收窄0.71mm。

屏幕玻璃不同：小米龍晶玻璃這是一種超越玻璃的新材料，是目前小米手機採用的最強蓋板玻璃，比iPhone 超瓷晶材料強度提升 5%，抗摔性提升 20%，維氏硬度高達860。

主攝配件不同：在小米14 Pro上，小米第一次將可變光圈升級為無級可變光圈，最高支持1024級調節，光圈大小可在f/1.42至f/4.0內絲滑切換，幾乎無感。這是因為我們改變了可變光圈的內部結構，升級為6枚光圈葉片、還新增了驅動馬達。

充電續航不同：小米14 Pro搭載4880mAh電池、120W小米澎湃有線秒充和50W小米澎湃無線秒充。

振動馬達不同：小米清華大學未來實驗室觸感用戶體驗產學合作，打造了1016小米最大尺寸X軸馬達。

傳輸速度不同：小米14 Pro搭載USB 3.2Gen2 10Gbps，小米14為3.2Gen2 5Gbps。

小米14和小米14 Pro差價在1000元左右，一大一小，一直一曲，大家會怎麼選？

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