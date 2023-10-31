華為Mate60最強CP來了：Vision智慧屏 3解鎖大小屏互動黑科技

如今，大部分人們的休閒時間似乎都集中在手機的使用上，無論打遊戲、刷抖音，還是看直播，小屏設備帶來的便攜性不必說；但不可否認的是，「電視」作為不可取代的大屏設備&客廳娛樂需求的主要載體，如果能夠實現與手機端進行無縫互聯，那我們的使用感將會幾何倍增式提升，輕鬆享受到屏幕更大、體驗更沉浸的使用感受！



AIoT和5G時代來臨後，華為一躍成為客廳智慧大屏領域的頭部玩家，華為智慧屏因成熟的「鴻蒙生態」一直受到大家喜愛，產品也更符合絕大多數消費者對於客廳大屏的功能使用需求。這段時間伴隨「華為 Mate60」爆火，對於青睞鴻蒙生態或正在體驗鴻蒙生態的用戶來說，又是一波超強種草，而如果再搭配上華為智慧屏，便可以體驗到「大屏小屏無縫連接」帶來更加豐富的娛樂體驗。可以說，華為智慧屏就是華為手機的「最佳 CP」。

不久前，華為發布的華為智慧屏 V5 Pro 更是打出「巨幕手機」的稱號，直接引爆低迷的大屏市場和華為用戶的熱情！說是「巨幕手機」，其實一點不為過：98、85 兩個超大尺寸加上無邊設計，鴻鵠SuperMiniLED最高達到千級分區，「巨幕」+「超清」實力雙在線。

讓人最為驚豔的是，華為智慧屏 V5 Pro 帶來了全球首創的絕對指向交互，採用全新的靈犀隔空觸控技術，一指即控，像玩手機一樣輕鬆操控大屏，盡享百萬手機應用。從此以後，我們玩電視也可以像操作手機一樣，簡單、便捷地去開發更多智慧屏玩法，一指一間，掌控自如。特別是在刷抖音、小紅書的時候，可以直接通過靈犀觸控，輕鬆滑動。所以，相比電視，我更願意稱它為「家庭智慧中心」，華為獨特的鴻蒙操作系統和豐富的智慧體驗，讓它成為了行業的領跑者。

Vision智慧屏 3與手機互動結合

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今天，我們也想給大家推薦一款華為智慧屏系列裏的「質價王牌」——華為Vision智慧屏 3，其擁有多元化的智慧玩法，更加符合年輕用戶對大小屏互通的追求，應用場景豐富多樣，操作非常便捷。如果問我這款華為智慧屏到底值不值得買，我可以非常直接告訴你：值得買！

下面我們就來詳細聊聊，這款產品的魔力之處。

超級投屏 解鎖大小屏互動超快感

首先，最打動我們的是「娛樂場景」中的加倍體驗。華為Vision智慧屏 3第一個爆點便是「超級投屏」能力。投屏幾乎已經是我們在使用電視時一個最常用的功能了，不過一些傳統智能電視也只能做到簡單的投屏，甚至還會有卡頓、掉幀、閃退等現象，屢見不鮮，更別提能夠像手機、平板一樣跟着彈幕追劇下飯了。

華為Vision智慧屏 3 不僅支持一碰投屏，能夠實現超低延時，讓你手中的華為手機小屏變大屏；還能通過跨屏影音讓影音播放內容在大小屏間隨意切換、無縫流轉，而這些體驗都由華為智慧屏首創的技術功能帶來。

此次華為Vision智慧屏 3又在前代的基礎上升級了它的超級投屏能力，為我們提供了更為實用的操控方式：首先，它無需啟動大屏端APP也能提供最高4K的清晰度，通過與廠商的深度定製合作，在華為視頻（含芒果視頻），嗶哩嗶哩、騰訊視頻這三大主流平台中，即使在只有小屏會員的情況下，也能秒投4K畫質。

另外，投屏時的實時彈幕也被這台華為智慧屏安排上了，作為 Z 世代用戶最愛的功能，他們可以通過手機在大屏上實時發送彈幕，這樣刷起劇來才更過癮。其次華為Vision智慧屏 3還解鎖了更多投屏方式，比如可以滿足多線分屏投屏的需求：健身+追劇、辦公+聊天、暢連+抖音，甚至是雙屏遊戲，不再是簡單的大小跨屏，更解鎖了大小屏互動的新玩法。

可以說，因為有了鴻蒙生態的超強 buff 加持，手中的手機與華為智慧屏直接打通壁壘，隨時可以在超大屏電視上體驗到手機般全能的體驗，而且體驗更沉浸、操作更爽快！

超級桌面 華為智慧屏獨有黑科技

提到關於大小屏互聯的新玩法，超級桌面絕對算是華為智慧屏的「獨門絕技」了。以往若想要使用不同的軟件，就需要通過電視上的應用商城下載一堆 APP，拖慢運行速度不說，還經常出現內存告急的情況。

而當我們擁有一台華為Vision智慧屏 3後，甚至不用下載任何APP，也能通過華為手機將應用投射到大屏上，直接將電視變成一台大屏手機，而且對應用市場中多數熱門APP也進行了適配，能夠實現一屏兩用、全屏顯示、無黑邊等，無需下載，一點即用，這樣的黑科技在其它電視中可是見不到的。

所以，無論是追劇、健身、唱 K、打遊戲，還是家庭、朋友聚會的娛樂體驗需求，都能通過超級桌面功能實現，讓你心滿意足。

暢連通話 一種全新的交互方式

華為Vision智慧屏 3配備了一枚AI超感攝像頭，讓屏幕本身也具備了「視力」和「智力」，可以通過它之所見來實現AI互動，這樣超前的功能體驗也讓用戶解鎖了非常方便的「暢連場景」。暢連通話功能，大家一定不陌生，這絕對是華為Vision智慧屏 3的殺手鐧！

華為Vision智慧屏 3同樣也能實現暢連通話，我們可以通過智慧屏與家人進行面對面的視頻通話，不僅可以得到1080P的高清畫面，視頻畫面還能隨人物移動而變化進行方向調整，保證用戶時刻處於畫面C位。而且最多支持12方暢連通話，即便和朋友們分隔多地，仍然可以有局可攢。

值得一提的是，華為Vision智慧屏 3的暢連通話甚至支持在包括手機、平板、智慧屏、音箱、AITO汽車等多種形態的華為系終端設備之間互聯，幾乎涵蓋了任何場景，簡直是與親人、朋友進行大屏互動的神器。

遠程看家、遠程協助 電視形態的看家神器

試想一下，你是否曾在工作時接到過父母關於電視操控方面的求助電話、但因為各種原因不得不匆匆掛掉，或者是因為互相聽不懂對方在說什麼、反而幫了倒忙？如果你的父母還在為換節目、安裝應用，甚至開關機這些「難題」反覆拉扯，那麼華為智慧屏的遠程看家、遠程協助「黑科技」絕對可以輕鬆改善他們的客廳智慧生活，這也讓用戶在華為智慧屏引以為傲的「關懷場景」中享受到領先性體驗！

華為Vision智慧屏 3通過AI超感攝像頭，甚至還可以用作遠程監控設備，實時查看家中情況。這樣，當我們不在家時，不再需要擔心家裏老人、孩子、寵物獨自在家狀況，一邊查看家中狀況，同時還能與家人視頻聊天，真是一種電視形態的看家神器，從此不再擔憂安全性問題。

此外，華為Vision智慧屏 3 還配備遠程協助功能，不管你在哪裏，掏出手機就能和父母長輩面對同一個界面、了解他們正在使用什麼功能，分分鐘通過手機遙控家裏的電視，替他們解決問題，家中老人對電視的利用率也大大提升了，這個簡直太過種草！

最後：

除開用戶對於客廳大屏影音娛樂的需求，華為Vision智慧屏 3也忠於電視視聽能力的本位價值。其擁有鴻鵠AI精晰超分、鴻鵠AI HDR增強等自研先進技術，讓畫面呈現更有立體感和通透感，保證優質的畫面輸出，為用戶帶來更為純粹的視聽感受。

外觀設計上，薄至1.5mm、高達 98%屏佔比的的超窄邊框大屏，一體式成型設計，在視覺上讓整機看起來更加輕盈，畫面更像是懸浮在空中，與當下消費者對於極簡、精緻的家居設計理念相契合。

總的來說，華為智慧屏打破了手機、電視這兩個娛樂生活中最重要的大小屏之間的壁壘，小屏+大屏的組合產生出1+1＞2的效果，從而解鎖出全新互動玩法和更多使用場景，可以在未來數年的客廳生活中，讓用戶體驗到更多來自「未來」的客廳大屏體驗。

延伸閲讀：華為Mate 60系列更新鴻蒙OS 4 AI雲增強令畫面更具質感影相更美

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