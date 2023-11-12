買摺疊型智能手機還要挑大外屏？這三個原因令你明白3.6吋有優勢

在當今的手機市場上，摺疊屏手機已經變得越來越流行。其中，moto razr 40 Ultra憑藉其獨特的設計、出色的性能深受用戶喜愛。我也在首發時入手了一台，不為別的，就是喜歡那塊3.6英寸的超大外屏。經過一段時間的使用，今天我就來和大家聊一聊小摺疊為什麼一定要買大外屏？



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一、大外屏帶來更廣闊的視野

首先，對於小摺疊手機來說，大外屏意味著更大的視野。這意味著我們可以在使用外屏時看到更多的內容。

例如，在查看微信消息時，大外屏可以顯示更多的文字和圖片，而無需進行翻頁或滾動操作。這大大提高了用戶的使用效率，也讓小摺疊手機在單屏使用上更具優勢。

二、大外屏支持更多功能

除了更大的視野，大外屏還支持更多的功能。例如，在moto razr 40 Ultra上，用戶可以通過外屏進行各種操作，如快速拍照、查看天氣預報、查看日程安排等。這些功能都需要大外屏才能實現。如果外屏過小，可能無法支持這些功能，或者在使用時會讓用戶感到操作不便。

三、大外屏讓小摺疊更實用

最後，大外屏也讓小摺疊手機更加實用。由於小摺疊手機體積小巧，很多人擔心其功能會受到影響。然而，大外屏的設計可以讓用戶在使用手機時獲得更好的體驗。

例如，在需要使用導航或者觀看視頻的時候，大外屏可以顯示更多的地圖或者視頻畫面，讓用戶更加方便地使用手機。因此，購買小摺疊時，選擇大外屏的手機可以讓用戶更加放心地使用手機的各種功能。

總結：

綜上所述，購買小摺疊手機時一定要考慮購買大外屏的手機。moto razr 40 Ultra作為一款優秀的小摺疊手機，其大外屏的設計為用戶帶來了無與倫比的體驗。如果你正在尋找一款實用、功能強大且具有創新設計的小摺疊手機，那麼moto razr 40 Ultra將會是一個不錯的選擇。

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