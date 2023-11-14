三星Galaxy S23 FE上手評測　外觀經典再次升級　吸引年輕消費者

三星手機Galaxy除了S系列，還會FE系列，即粉絲版(Fan Edition)。按照三星的說法，這款機型是其與粉絲持續交流溝通，在了解到他們對Galaxy S系列的喜好點、常用的功能以及希望獲得的東西之後，為各類粉絲量身打造的一款「摒棄」「妥協」的設備。



今天就為大家帶來三星最新的FE系列——三星Galaxy S23 FE。

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1、S23系列的經典設計

三星Galaxy S23 FE延續了Galaxy S23系列的經典設計理念，機身整體摒棄冗餘線條，化繁為簡利落大方，看上去清新有活力，帶來了更具潮流氣息的外觀。

三星Galaxy S23 FE機身背部，傳承了系列經典的懸浮感相機設計，同時鏡頭外側鑲嵌的金屬裝飾環不僅起到保護作用，防止鏡頭被刮花，更提升了機身整體的顏值。

手機的前後玻璃蓋板完全嵌入中框，中框的邊緣與玻璃處於同一平面，起到了更好的抗跌落效果，手感比較鋭利，不過圓潤的金屬邊框帶來了舒適的觸感。

在機身正面，三星Galaxy S23 FE搭載了6.4英寸第二代動態AMOLED顯示屏，支持120Hz自適應刷新率，能夠呈現生動的色彩與流暢順滑的視覺體驗。

除此之外，視覺增強技術（VisionBooster）可在日常使用時，根據環境光線智能調節屏幕亮度和色彩對比度，讓用戶即使在戶外，依舊可以清晰的看到屏幕中的內容；此外，眼睛舒適度保護功能，還可以有效減少藍光，為用戶雙眼帶來更多保護。

2、3倍光學變焦，旗艦級影像系統

三星Galaxy S23 FE後置5000萬像素Galaxy S23同款傳感器主攝，還有1200萬像素超廣角鏡頭和支持3倍光學變焦的800萬像素長焦鏡頭。用戶身處夜晚或暗光環境時，三星Galaxy S23 FE專業級夜拍系統，也同樣能呈現出生動的色彩並有效降低噪點，讓夜晚的精彩更加驚豔。

此外，三星Galaxy S23 FE後置的5000萬像素主攝和800萬像素長焦鏡頭均支持光學防抖（OIS），搭配先進的視頻穩定技術（VDIS），讓喜愛視頻創作的用戶，無需額外搭配穩定設備，通過手持拍攝也能創作出畫面穩定、清晰的高清視頻大片。

3、第一代驍龍8+IP68，精緻和性能兼得

除了經典的設計、優質的屏幕、專業級的影像系統，三星Galaxy S23 FE的性能表現也同樣出色。第一代驍龍8移動平台搭配大面積VC均熱板，在保證流暢運行的同時，進一步增強了機身的散熱能力，充分滿足用戶日常多任務處理需求和暢爽遊戲體驗。

為了測試性能的實際表現，筆者用《王者榮耀》測試，在超高分辨率下，開啟抗鋸齒，三星Galaxy S23 FE在整局排位中，幀率可以達到119.5幀，流暢玩遊戲完全沒有問題。

內置4500mAh（典型值）大容量電池搭配25W加速充電功能，則帶來持久的續航表現為用戶長時間使用保駕護航，讓觀影、遊戲更盡興；IP68級防塵防水，更可應對多種環境，為用戶提供更加安心的用機體驗。

4、最後

這段話可以改寫成：三星Galaxy S23 FE繼承了Galaxy S23系列的優秀品質，以其精緻而年輕的外觀和高端的全方位體驗，吸引了許多年輕消費者的喜愛。

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