三星Galaxy Tab S9 Ultra實測　14.6吋巨芒平板皇能與iPad匹敵？

在當今科技市場的潮流下，平板電腦已經成為許多人日常生活中不可或缺的一部分，無論是在娛樂、學習還是工作中，都能發揮出重要作用。



在平板的選擇上，除了蘋果公司的iPad系列，Android陣營這邊就比較複雜了，各家基本都有不錯的產品，不過其中還是有一款非常亮眼的產品的，那就是來自三星的「Android板皇」Galaxy Tab S9 Ultra。我們也對這款產品進行了一個簡單的上手，今天來和大家分享一下。

Galaxy Tab S9 Ultra有何賣點？

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一、設計特色

先看外觀，Galaxy Tab S9 Ultra的正面配備了一塊14.6英寸第二代動態AMOLED顯示屏，分辨率高達2960x1848，並且支持120Hz刷新率，使得色彩更加逼真，無論是在觀看高清電影、暢玩高幀率遊戲還是處理辦公任務時，都可以享受到極致細膩的畫面效果。更為吸引人的是，該平板電腦採用近乎全面屏的設計，超窄的屏幕邊框給人帶來身臨其境的視覺體驗。

從外觀材質上看，Galaxy Tab S9 Ultra結合了金屬框架的設計元素，既展現出極高的品質感，又確保了設備的耐久性及穩定性。同時，該款平板電腦重約732克，厚度僅為5.5 毫米，輕巧的設計大大提升了便攜性及使用的舒適度。

值得一提的是，三星Galaxy Tab S9 Ultra還是支持IP68級防塵防水，這意味著在各種複雜場景下，平板依然可以正常工作。

二、配置性能

Galaxy Tab S9 Ultra採用了第二代驍龍8晶片，而且還是當下唯一搭載第二代驍龍8晶片的平板電腦。

除此之外，Galaxy Tab S9 Ultra還配備有高達12GB 的RAM 及256GB的存儲空間，如此優秀的配置足以滿足各種用戶的需求。無論是運行大型應用程序、儲存大量文件數據，或是應對高強度的任務處理，Galaxy Tab S9 Ultra 都可以表現出卓越的性能和存儲能力。

在電池續航方面，Galaxy Tab S9 Ultra 搭載一塊容量達11600mAh的電池，這意味著即使在不連接電源的情況下，仍能滿足用戶的長時間使用需求。無論是在辦公、學習或娛樂場景中，Galaxy Tab S9 Ultra 的電池續航表現都能讓人滿意。

三、系統與軟件

在系統界面上，三星還對Galaxy Tab S9 Ultra做了一些定製化的設計，使得界面更加美觀、易用。

此外，Galaxy Tab S9 Ultra 還支持三星DeX 桌面模式，可以將Android應用以窗口化的形式運行在桌面上實現更高效的工作方式。無論是進行多任務處理、文件管理還是辦公會議，DeX桌面模式都能提供更高效的工作體驗。

同時，Galaxy Tab S9 Ultra的系統還提供了一系列的定製化功能和應用程序，如三星筆記、日曆等獨家應用程序，這些功能和應用程序都針對大屏幕設備進行了優化和適配使得Galaxy Tab S9 Ultra 在使用體驗上更加出色和便捷。

四、總結

總的來說三星Galaxy Tab S9 Ultra是一款性能強勁、設計優雅的平板電腦無論是在屏幕顯示、性能配置、電池續航還是系統軟件方面都表現得相當出色它不僅擁有頂級的硬件配置和出色的外觀設計而且還針對大屏幕設備進行了優化和適配使得使用體驗更加出色和便捷如果你正在尋找一款頂級Android 平板電腦那麼Galaxy Tab S9 Ultra 絕對是一個值得考慮的選擇。

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