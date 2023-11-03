vivo Y100系統體驗分享　OriginOS 3使用流暢　價錢平更是大賣點

在千元價位，vivo 的 Y 系列一直是暢銷機型，深受用戶喜愛。而就在最近，vivo 更新了 Y 系列的新款產品 vivo Y100，我們也提前拿到了產品進行上手體驗。



體驗的過程中我們發現，這次的 vivo Y100 除了在外觀設計非常亮眼外，在日常使用的流暢性上也給我們帶來了不小的驚喜。

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1、從底層入手，提升手機流暢度

受限於成本，千元機在性能方面的硬件往往很難達到旗艦級，因此給很多用戶留下了性能不足、使用卡頓的刻板印象。但從我們的體驗來看，vivo Y100 在流暢性方面有着不錯的表現。

首先，vivo Y100 搭載了6nm製程的驍龍695處理器，雖然性能表現難以媲美旗艦級的驍龍8系處理器，但在能效比方面的表現還是不錯的。其次，vivo Y100 搭載了一塊120Hz的高刷屏，保證了日常交互的流暢性。

另外，vivo Y100 還搭載了 OriginOS 3 操作系統，從系統底層進行修改， 大幅提升流暢性。

具體來說，OriginOS 3 對原生Linux系統的內核進行了修改，從最初的公平調度轉變為更符合用戶使用習慣的不公平調度。這使得計算資源能夠優先服務於用戶經常使用的前台應用。通過全新的資源管理調度算法，OriginOS 3 可以在手機處理多任務或遊戲等高併發場景時，確保前台應用獨佔資源，從而解決多任務環境下因前台資源不足而導致的卡頓現象。

除此之外，OriginOS 3 還引入了原地復活機制。即使在後台內存不足導致進程被清理的情況下，系統也能記錄軟件被清理前的狀態，使大家更方便地再次啟動應用。此外，老化機制也有所改進，有助於保持手機流暢度。在視覺優化方面，OriginOS 3 為大家帶來了視感流暢2.0。通過運動模糊算法進行實時補償，即使在60幀運行的情況下，也能實現更好的視覺流暢感。

2、流暢之外，好看和好用同樣重要

除了流暢之外，vivo Y100 所搭載的 OriginOS 3 操作系統還具有好看、好用兩大特點。

首先，OriginOS 在設計上着重於表達的「直觀化」和「個性化」。

例如，在天氣應用中，系統背景會根據當地的真實天氣情況模擬出室外的環境，為用戶帶來更加身臨其境的感受。此外，用戶還可以自定義觸屏動畫、充電動畫、插入USB動畫以及亮滅屏動畫等細節，從而打造出專屬於自己的個性化體驗。

隨着手機性能的不斷提升，小窗模式已經變得越來越實用和便捷。OriginOS 3 更是將這一功能發揚光大，創新地引入了「超級小窗多任務」功能。用戶可以通過多種方式快速調出小窗模式，包括手勢啟動、後台啟動、側邊欄啟動以及下拉通知等，完全符合用戶的直覺和操作習慣。

同時，分屏和小窗等功能也得到了全新的升級和優化，增強了不同應用之間的協作能力。用戶只需長按窗口中的圖片、視頻或文檔，便可以直接將其拖拽到另一個窗口中，鬆開手指即可完成粘貼操作，大大減少了繁瑣的操作步驟。比如，當你在使用原子筆記記錄靈感時，突然看到了一幅有趣的圖片，你只需三指分屏，將圖片拖入筆記中即可。

此外，OriginOS 3 還針對不同年齡段的用戶設計了眾多安全功能。家長可以將自己的vivo或iQOO手機連接到孩子的 vivo Y100 設備上，通過孩子守護應用或桌面組件中顯示的3D人物狀態變化，如暗光環境使用、躺姿使用等，來查看孩子設備的使用時長、常用應用以及視力保護等訊息。這樣，家長可以及時發現並糾正孩子的不良使用習慣。

對於年長的用戶，OriginOS 3 還提供了簡易模式。該模式不僅將應用圖標放大，還提供了諸如放大鏡、計算器等簡單易用的工具。這種設計使得操作更加便捷，同時還能防止誤觸。如果遇到緊急情況，老人可以通過連續按5次電源鍵進行緊急呼叫110，並自動聯繫事先設定的聯繫人。同時，子女還可以將家裏老人的健康狀況填入系統內置的「醫療急救卡」中。當老人撥打緊急呼叫後，卡片訊息會自動顯示在鎖屏界面上，方便急救人員了解老人的身體狀況。

寫在最後

總的來說， OriginOS 3 不僅給 vivo Y100 帶來了媲美旗艦級的流暢體驗，同時在設計和實用性方面下足了功夫。不僅關注年輕用戶的需求和喜好，還充分考慮了不同年齡段用戶的差異化和特殊需求。通過創新的功能設計和優化算法，OriginOS 3成功地將 vivo Y100 的體驗提升到了全新的水平。

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