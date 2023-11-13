moto razr 40 Ultra為摺疊屏拓展新方向　3.6吋大外屏還可這樣用

當前市場上常見的豎向摺疊屏手機，其外屏普遍非常小，僅能顯示通知消息、時間等功能，頂多可作為取景器使用。而對於日常生活中的大多數操作，用戶仍需打開摺疊屏才能完成。因此，摺疊屏手機的優勢僅在於便捷性，和普通直板機並無明顯差異的使用體驗。



moto razr 40 Ultra就不存在這個問題了，因為其擁有一塊3.6英寸的超大尺寸外屏，從參數來看，moto razr 40 Ultra的內外屏像素密度同為413PPI，同樣支持SGS護眼認證以及全程DC調光，可以在外屏上提供與內屏接近的使用體驗。

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當你點亮moto razr 40 Ultra的超大外屏時，你第一眼就會看到moto全新定製的卡通形象Moo。除此之外，不同時間段的鎖屏時鐘也會展現Moo的不同場景，讓您更加有趣地度過每一天。同時，外屏還提供了更多的小遊戲，例如抓摩豆、滾珠迷宮和跳一跳，這些遊戲不僅好玩，還幫助您放鬆心情，緩解壓力。

moto razr 40 Ultra不僅僅在功能上有大進步，也是一款真正意義上的全功能外屏。moto在外屏中定製了9大觸控面板，包括相機、天氣、日程、健身、通信、智能出行、通勤建議、智能快遞和應用列表，用戶通過左右滑動即可快速切換。同時支持完整的全面屏手勢操作。

最重要的是，外屏支持大部分應用，看小說、刷短視頻，甚至可以玩《原神》。

這一次，moto razr 40 Ultra在拍照也帶來了新的玩法，比如說雙屏拍攝，再也不用擔心男朋友給你拍照是溝通不好看了。此外，笑臉抓拍、手勢自拍這些功能，單手拍攝更方便。moto razr 40 Ultra還提供了鏡子功能，小姐姐們可以直接把這塊超大外屏當成化妝鏡使用。

就摺疊屏手機常被關注的摺痕問題而言，moto razr 40 Ultra相較於以往只能在亮屏狀態下摺疊屏手機摺痕不明顯的局面，moto razr 40 Ultra在息屏光線直射的極端情況下，僅能觀察到屏幕中間有輕微的摺痕，但觸摸上去依然卓越平整，而在亮屏狀態下幾乎看不出摺痕的存在。

作為市場上第一個推出豎向摺疊屏的廠商以及豎向摺疊屏領域的創新者，moto razr 40 Ultra顯然是一款變革者。在豎向摺疊屏外屏的功能方面，以前一直傾向於過於簡單的裝飾品，毫無實際用處。moto razr 40 Ultra超大的外屏的出現，無疑為豎向摺疊屏的外屏提供了一條全新的道路。並且在外屏的功能開發上，moto幾乎實現了全功能全適配。

其他配置moto razr 40 Ultra也全部拉滿，搭載目前主流旗艦配備的驍龍8+，這是一顆性能和功耗非常均衡的處理器，電池方面做到了3800mAh+33W快充和無線充電，續航更耐用。

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