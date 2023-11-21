傳三星Galaxy A25將於12月上市　支援25W快充還配5000mAh大電

11 月 21 日消息，三星最新推出的 Galaxy A25 5G 手機在德國科技媒體 WinFuture 的報道中再次成為焦點。該手機將於 12 月 7-19 日在歐洲上市銷售，瑞士部分零售商已經掛出該產品頁面，並確認售價為 279 法郎（約合 2262.64 元人民幣）。



這款 Galaxy A25 採用了 6.5 英寸 FHD+ Super AMOLED Infinity-U 顯示屏，刷新率為 120Hz，峰值亮度達到 1000 尼特。搭載 Exynos 1280 晶片處理器，在性能和功耗之間取得平衡。

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在機身設計方面，Galaxy A25 接口、按鍵佈局符合人體工學原理，使用 U 型劉海設計。前置攝像頭像素為 1300 萬像素，並配有 Exynos True HDR 10+ 技術實現更清晰的拍攝效果。

後置攝像系統包括 5000 萬像素主攝、800 萬像素超廣角和 200 萬像素微距鏡頭。同時支持多種拍攝模式和濾鏡效果，以滿足用戶不同的拍攝需求。

三星 Galaxy A25 支持 25W 快充技術，並內置了 5000mAh 容量電池。此外，包裝中不包含充電器，但用戶可以通過購買額外配件獲得更好的使用體驗。

值得注意的是，三星 Galaxy A25 將提供黑色、藍色和黃色三種顏色選擇，並將兩種存儲配置：6GB+128GB 和 8GB+256GB 提供給消費者選擇。

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