moto、Samsung、vivo這3款摺疊屏手機推介　性價比高還顏值不錯

近年來，摺疊屏手機以其獨特的外觀和引人注目的可摺疊屏幕技術，重新定義了我們對智能手機的認知，引領了新的產品浪潮。如今摺疊屏手機已經可以作為主力機來使用，尤其受到商務人士和追求個性時尚人士的青睞。那麼摺疊屏手機哪款最好呢？2023最建議買這3款：性能強大，值得出手！



+ 17

1/摩托羅拉moto razr 40 Ultra

摩托羅拉moto razr 40 Ultra配備3.6英寸外屏，給你掌心全是屏的既視感。1066*1056的分辨率，144Hz高刷，擁有絲滑操控的同時，有帶來清晰細膩的畫面顯示。精密工藝迭代革新的第四代星軌轉軸，讓舒適感充斥每次開合。6.9英寸超彩內屏，將柔性屏特性發揮到更高水平，一點一劃，都好到心坎。搭載驍龍8+旗艦平台，多線運行，沉浸使用，全力釋放不妥協。

2/三星Galaxy Z Flip4

三星Galaxy Z Flip4作為一款老旗艦手機，其硬件配置在實際使用中表現出色。它擁有一塊6.7英寸主屏和1.9英寸副屏組合，支持120Hz屏幕刷新率，顯示效果和通透性表現都相當出色。前置1000萬像素主攝，支持三星美顏自拍相機。後置雙1200萬像素組合，支持10倍數碼變焦技術，整體拍照表現依然不俗。搭載了高通驍龍8+ Gen1和8GB內存，滿足日常辦公或者娛樂需求，性能相當的可觀。

3/vivo X Flip

vivo X Flip採用了雙摺疊設計，展開後可以得到一個6.74英寸的大屏幕，非常適合觀看視頻和瀏覽網頁。摺疊起來後，手機變得更加便於攜帶和收納，便於單手操作。它搭載了高通驍龍8+處理器，配備了8GB內存和128GB/256GB的存儲容量，可以滿足用戶對於高性能和大容量的需求。此外，還後置攝像頭由5000萬像素主攝、1200萬像素超廣角鏡頭組成，可以拍攝出高質量的照片和視頻。

延伸閲讀：千多元手機也有好選擇 vivo、Redmi、OnePlus這3款手機性價比高

+ 19

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】