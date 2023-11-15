vivo X100系列有這些賣點　天璣9300晶片加持　外觀特別有設計感

11月13日，vivo X100系列終於正式發布，作為「滿分旗艦」，兩個版本的機型配置都各有亮眼之處。



本文就為各位盤點它們的賣點，看完就知道該怎麼選。

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1、設計：心中有日月，手可摘星辰

外觀是vivo X100系列一大賣點，兩款機型均以日月星辰為設計靈感，標準版採用「月環」，如下圖所示，鏡圈右側亮眼；Pro版則是「日環」，光芒奪目，辨識度極高。兩款手機的裝飾圈均採用航空級鏡面不鏽鋼材質，周圍是高端手錶同款外圈太陽紋，精緻輕奢。

兩款手機均擁有白月光、星跡藍、辰夜黑三款玻璃機身版本，以及落日橙素皮版本，共四款配色。素皮材質採用雙滾色深層染色技術，防水易清理，耐磨耐刮擦，不沾指紋。

2、性能：天璣9300晶片加持

性能方面，vivo X100系列均搭載天璣9300旗艦晶片，4×Cortex-X4+4×Cortex-A720的八大核CPU架構搭配Immortalis-G720 GPU，峰值性能可提升30%，同時功耗降低35%。值得注意的是，兩款手機均最高支持LPDDR5T DRAM，突破性能表現新高度。

與這顆強勁晶片搭配的，是vivo自研藍晶晶片技術棧，標準版、Pro分別內置V2、V3晶片與天璣9300晶片雙芯協同，降低功耗還可顯著提升算法效果，重度遊戲滿幀運行。

3、影像：配置全拉滿，打造專業拍攝體驗

vivo X系列的影像配置一貫亮眼，X100也不例外，標準版就採用了5000萬像素超感光VCS仿生主攝，超廣角是旗艦級別的三星JN1，長焦則升級為vivo X90 Pro+同款的大底潛望鏡頭OV64B，能應對多場景下的拍照需求，再搭配上豐富的算法、玩法，小白也能輕鬆出片。

vivo X100 Pro的影像配置更上一層樓，1英寸IMX989主攝+5000萬像素蔡司APO超級長焦+5000萬像素超視野超廣角，這個配置絕對可以說是業界天花板。其中，1英寸主攝支持「精度躍遷」，有效提高整體畫質清晰度；長焦鏡頭使用與相機和電影鏡頭相同的一套高標準彩色邊紋評估標準，具備專業級拍攝水準。

上圖就是vivo X100 Pro採用長焦懸日功能拍出的樣張，100mm焦段搭配OIS防抖，超遠距離也能穩定拍攝；全新蔡司T*鍍膜能有效抑制太陽逆光下的眩光、鬼影等散射影像，確保壯麗的太陽形狀。

4、續航：內置藍海電池，又大又快

vivo X100系列均內置藍海電池，其採用用負極石墨重構技術、超級極片冷壓技術與微米級激光陣列刻蝕技術，能量密度相比上一代提升8.3%，體積減小容量反增。標準版是5000mAh電池+120W雙芯閃充，Pro版則是5400mAh+100W雙芯閃充+50W無線閃充，充電夠快，隨時回血。

在藍海續航系統的加持下，vivo X100系列能支持超過一百小時的音樂播放，純待機時長可達14天，提升系統性能；2:1架構的聚能放電IC可使放電效率高達99.5%，充多少用多少。

5、屏幕：超視網膜8T護眼屏，超流暢超護眼

vivo X100系列均採用超視網膜8T護眼屏，屏幕峰值亮度至高可達3000nit，分辨率也都是2800×1060的2K級別，120Hz屏幕刷新率支持LTPO。同時，入戲雙引擎能將SDR畫質提升至近HDR水平，提升觀影效果。

有些用戶習慣在夜間刷手機，沒有調光會加重眼部負擔；而vivo X100系列均支持晶片級降藍光，以及2160Hz的高頻PWM調光，推出了全新「夜貓護眼」。

6、系統：OriginOS 4加持，專屬私人助理藍心小V來了

系統方面，vivo X100系列預裝最新發布的OriginOS 4操作系統，不僅底層更加流暢，還為用戶帶來專屬私人助理藍心小V，支持根據關鍵詞搜索圖片、文檔、訊息、日程等文件或功能、基於文本生成圖片、一鍵識屏可對屏幕上的內容進行快捷文字提取等功能。

OriginOS 4還新增諸多實用功能：全鏈路停車助手可以提供附近停車場位置、導航尋車、快速繳費、離庫導航優化，還可幫助規劃行程；支持Windows、Mac、網頁版的vivo辦公套件也讓多設備協同更加便利。

除此之外，vivo X100系列獨佔寰宇信號放大系統，能提升低頻下行速率，手持手機也能保證網絡穩定、信號更強；「抬槓級導航」能基於定位時間，精度、水平誤差、速度、方向對導航進行多維度訊息反饋，大幅提升定位及時性，準確且無需等待。

最後我們再來盤點一下vivo X100系列的一些實用配置：IP68級別防塵防水、立體聲雙揚、全場景NFC、X軸線性馬達、紅外遙控全都有；Pro版獨佔有獨立Hi-Fi晶片、3麥6通道收音系統，該有的全都有。

7、總結

總的來說，vivo X100系列自稱「滿分」毫無問題，各方面配置都是領先水平。

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