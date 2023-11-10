隨身ChatGPT智能助理周邊AI Pin海外發佈　襟章型輕巧　售699美元

早前獲《時代》雜誌評為年度最佳發明的 Humane AI Pin，較早前在海外正式發佈，其以 699 美元（約港幣 $5,460）價格、兼 24 美元（約港幣 $190）月費，帶來僅襟章大小 OpenAI 驅動助理，並能以內置投影器將顯示畫面投射至手掌，操作方式科幻感十足。



現時僅限美國本土銷售，定價由 699 美元（約港幣 $5,460）起的 Humane AI Pin，尚未公佈其他地區銷售詳情。據 Humane 官網規格表顯示內容，其提供白（Lunar）、黑面白邊（Equinox）及黑（Eclipse）色款選擇，裝置體積僅 47.5 x 44.5 x 8.25-14.98 mm，機重 34.2g 可輕鬆配合磁吸式配件，以襟章方式隨時攜帶；另外裝置又提供僅 20.5g 重磁吸式外置電池，進一步提升續航力。

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作為穿戴式人工智能裝置，AI Pin 透過語音及內置 1,300 萬像鏡頭捕捉使用者手勢操作，又擁有創意十足 Laser Ink 投影顯示，將畫面內容投影至使用者手掌，確保私密性同時，又能藉鏡頭捕捉使用者食指、拇指開闔等動作以控制介面，科技感十足。

AI Pin 本體由高通 Snapdragon 晶片組驅動，內置 4GB RAM 及 32GB eMMC 儲存，支援 LTE 制式、AAC 跟 LDAC、aptX HD 等編碼，機身平面部份為觸控板並支援多點輸入；裝置又具備多色顯示燈，方便用家快速辨認其作業內容，減少喚出投影畫面不便。據外媒透露 AI Pin 在使用時將透過預載 AI Mic 系統，將使用者訊息交互連接至 OpenAI 旗下 GPT-4 資訊庫，現時以 AI 聊天機械人 ChatGPT 應用為主。

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