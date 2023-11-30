特斯拉Cybertruck美國11月底交車　馬斯克大嘆「自掘墳墓」就是它

特斯拉電動皮卡Cybertruck終於要在11月30日，陸續從位於美國德州的超級工廠進行首批交車。從2019年11月22日亮相至今，承諾量產交車的日期一延再延，歷經4年等到的終於不再是空頭支票，據了解，臺灣目前尚未開放訂購及交付，臺灣的車主只能再等等了。



針對特斯拉電動卡車，大家還討論了什麼？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近一年內「特斯拉 Cybertruck」的熱門關鍵字，許多網友在討論馬斯克、德州、量產、續航、車身、馬達、高利率、現金流等。

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衝鋒槍也打不穿！Cybertruck不銹鋼車體還能當成船開？

特斯拉Cybertruck有別於市場上的車款，破格的一體成型不銹鋼車體，外加菱角分明的外觀，一亮相就引起熱烈討論，網友表示「前衛簡約，就怪美的，喜歡這設計」、「市售車長那樣的話，上路後肯定很吸睛」、「他們的東西讓我覺得現在買油車越來越遜」。

除了獨特的外表讓人印象深刻，性能上也是相當吸睛，號稱「防彈車體」的Cybertruck，於10月21日通過衝鋒槍射擊測試，官方透過社群展現成果，照片可以看到車體有許多痕跡，卻一顆子彈都沒穿過，展現其優越的防彈能力；另外Cybertruck的防水性有多強？馬斯克曾於社群上表示，這台車可以短暫當成一艘船，可以穿越河流、湖泊，甚至海洋，對此日前有網友就捕捉到預產的Cybertruck出現在海邊測試，讓網友驚嘆馬斯克說的原來是真的。

對於電動車來說，續航力、馬力皆相當重要，Cybertruck由靜止加速至時速 60 英哩（約96公里）僅需 2.9 秒，續航里程可達 500 英哩（約805公里）；此外以皮卡車來說，拖曳能力及載貨量更是挑選重點，特斯拉Cybertruck的載重能力，比競爭對手Ford F-150還強，根據特斯拉官網顯示，Cybertruck擁有3,500磅（約1,587公斤）的負載能力，比F-150的2,455磅（約1,114公斤）來的更強；至於拖曳能力，Cybertruck最高可拖曳超過 14,000 磅（約6,350公斤）的拖車，也比F-150的13,300磅（約6,033公斤）來的更加優秀。

馬斯克用Cybertruck自掘墳墓 「轉售」有條件

對於為何交車日期不斷延宕，根據外媒《Wired》引述特斯拉外流的內部文件，主要原因為堅持做出一體成形的不銹鋼車體相當困難，過去特斯拉執行長馬斯克也曾在今年（2023年）10月18日Q3財報會議上坦言，Cybertruck要量產並用消費者能承受的價格上市，是艱鉅的挑戰，更表示「我們用Cybertruck挖了自己的墳墓」，想降低大家對Cybertruck的期待，此話一出，造成特斯拉股價1晚蒸發逾700億美元（約2.26兆台幣），股民一片哀嚎。

網友苦等4年的特斯拉Cybertruck，月底終於要交車，交車前有一點必須先了解，根據外媒報導，由於Cybertruck初期是限量釋出，特斯拉因此針對Cybertruck制定特殊條款，買家在交車後第一年禁止轉售，若違反規定，官方可以阻止車輛所有權的轉讓，或是要求5萬美元（約台幣163萬元）的求償金，或是因轉售取得的代價，視何者較高而定。倘若是因為未能預見的原因必須轉售，車主可用書面形式通知，看原廠是否有意購回，如果特斯拉不願買回，車主也能取得書面同意後，進行轉售。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月27日至2023年11月26日。



資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。



研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『特斯拉 Cybertruck』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。



*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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