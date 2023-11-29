Mac最新惡意軟件「AMOS」　透過這方法竊取密碼、信用卡訊息

近日，有一種針對Mac電腦進行數據竊取的新型惡意程式Atomic macOS Stealer（AMOS）造成蘋果用戶的威脅。



這種惡意軟體從2023年初出現，偽造成瀏覽器Safari 和 Chrome的更新，欺騙macOS用戶下載他們改造過後的「瀏覽器軟體」，甚至特意在Google下廣告。

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惡意軟體AMOS大肆傳播於Mac系統 偷竊私人密碼和信用卡加密訊息

防毒軟體公司Malwarebytes表示，AMOS為一種強大的新型惡意軟體，能夠從Mac中竊取iCloud鑰匙圈的密碼、信用卡訊息、加密貨幣錢包等私人重要文件，再從這些文件中接觸到更多受眾。

安全人員從今年3月首次發現這款軟體，並在9月發現這群駭客團體在Google上下了假的廣告，誘騙Mac使用者毫無防備地安裝了AMOS。

誘騙受害者透過Safari 和 Chrome的虛假更新視窗安裝AMOSSafari 和 Chrome的虛假更新視窗安裝AMOS

AMOS透過感染的網站，彈出另一個 Safari 和 Chrome 更新的虛假視窗，這樣的手法被稱為「ClearFake」，過去為針對Windows 系統的攻擊方式。安全研究人員認為這次的攻擊活動目前最普遍且危險的歷經了多次的升級。AMOS竊取程式的傳播，可以讓駭客份子從滾學球效應中獲益，並執行更大範圍的網路犯罪。

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