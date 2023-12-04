Nikon全畫幅微單Z 7II　分享用相片記錄西藏與新疆最真實美景

藏區和新疆有着瑰麗的自然風光，是很多攝影師與愛好者心中的創作勝地。進入到秋、冬季後，川西和新疆又會撒發着怎樣迷人的魅力呢？帶着這份憧憬，我拿起了手中的尼康全畫幅微單Z7 II，踏上了這次的藏區&新疆之行。



尼康Z7 II搭載了一枚4575萬有效像素的全畫幅CMOS圖像傳感器。大尺寸高像素傳感器可以為我帶來出色的畫質表現，特別是在拍攝風景照片時，可以提供很好的細節表現，即使將畫面百分百放大也沒有問題。雙EXPEED 6影像處理器，也可以為大容量照片提供足夠的處理性能和更快的數據處理速度。

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祥格拉冰川

尼康Z 7II、尼克爾 Z 24-120mm f/4 S

焦距：100mm、快門：1/640s、光圈：f/11、感光度：ISO 100

祥格拉冰川位於西藏昌都邊壩縣，是一座非著名小冰川，海拔4000米左右。在冰山腳下，巨大的藍冰尤為奪目，就像是鑲嵌在岩石中的藍色寶石。陣風吹過捲起山峰千層雪，在這一片寒冷蕭瑟中，卻有着令人心平氣和的神奇作用。尼康Z 7II的4575萬有效像素帶來了細膩的成像，將照片百分百放大，藍冰的紋路和質感都躍然紙上。

百分百放大上面照片中的藍冰

庫拉崗日是藏族四大神山之一，據山南市320公里主峰海拔7538米是山南海拔最高的山峰。站在山腳峽谷的湖邊拍攝日超金山的視覺奇觀，湖水平靜倒映着自然的瑰麗與神奇。尼康Z 7II的色彩呈現很好，不僅JPEG格式直出效果好，而且也為後期帶來了堅實的基礎，很多時候僅需要略微調整就可以獲得很好的效果。

庫拉崗日

尼康Z 7II、尼克爾 Z 24-120mm f/4 S

焦距：24mm、快門：1/60s、光圈：f/9、感光度：ISO 100

作為風光攝影師，高寬容度表現是我從單反時代開始一直使用尼康相機的重要原因。上面這張庫拉崗日的照片，高寬容度的Z 7II忠實還原了高亮部分中，雪山、天空、湖面的豐富、自然色彩，也呈現了暗部山地的眾多山石細節。這台相機優秀的寬容度表現，帶給了我面對複雜光線條件下的底氣。

貢嘎雪山

尼康Z 7II、尼克爾 Z 24-120mm f/4 S

焦距：24mm、快門：1/50s、光圈：f/9、感光度：ISO 80

冷嘎措

尼康Z 7II、尼克爾 Z 24-120mm f/4 S

焦距：24mm、快門：25s、光圈：f/8、感光度：ISO 320

冷嘎措是一個高海拔的湖泊，被譽為貢嘎山最美的觀景點之一，因為它可以觀賞到貢嘎山的倒影和日照金山的奇觀，也被人形象的比喻為「貢嘎之眼」。

這次與尼康Z 7II搭檔的是尼克爾 Z 24-120mm f/4 S鏡頭。這枚鏡頭中的多枚低色散鏡片，有效減輕了軸向色差。而納米結晶等塗層的應用，有效減少了鬼影和眩光問題。這枚鏡頭的高光學素質配合Z 7II的高像素，可以帶來令人滿意的清晰度和色彩呈現。

勒多曼因的冰川

尼康Z 7II、尼克爾 Z 24-120mm f/4 S

焦距：24mm、快門：1/320s、光圈：f/11、感光度：ISO 64

勒多曼因雪山在海拔六千米以上，是貢嘎雪山的衛峰之一。實話實說，高海拔的登山還是非常耗費體力。好在Z7 II與尼克爾 Z 24-120mm f/4 S鏡頭的組合並不沉重，無論是攜帶還是使用都不會造成太大的負擔。這點對於經常需要翻山越嶺進行風光創作的我來說，真的是太重要了。這也是我當初從單反升級到微單的主要原因之一。

勒多曼因

尼康Z 7II、尼克爾 Z 24-120mm f/4 S

焦距：24mm、快門：6s、光圈：f/4、感光度：ISO 400

尼康Z 7II搭載的翻轉屏幕在取景時可以更加方便，特別是風光攝影經常使用的低角度構圖。另外這塊屏幕的顯示效果也很出色，同時支持觸控操作。像對焦區域選擇、攝影參數調整、相機選項更改，都可以在相機屏幕上滑動、點選完成。

薩普神山

尼康Z 7II、尼克爾 Z 24-120mm f/4 S

焦距：24mm、快門：1/5s、光圈：f/10、感光度：ISO 100

藏區的拍攝非常順利這次運氣很好，計劃中的拍攝都一一完成了。尼康Z 7II與尼克爾 Z 24-120mm f/4 S出色的性能表現，也極大的提升了出片率。冬日的新疆一片銀裝素裹，又是一番別樣的情景。尼康Z 7II與尼克爾 Z 24-120mm f/4 S擁有出色的防寒性能，面對低温環境也可以正常工作。搭載的大容量鋰電池滿足了高強度的拍攝需求，當然Type-C接口也方便我隨時補充電量。

新疆雪景

尼康Z 7II、尼克爾 Z 24-120mm f/4 S

焦距：24mm、快門：5s、光圈：f/10、感光度：ISO 100

新疆雪景

尼康Z 7II、尼克爾 Z 24-120mm f/4 S

焦距：24mm、快門：1/20s、光圈：f/11、感光度：ISO 100

新疆雪景

尼康Z 7II、尼克爾 Z 24-120mm f/4 S

焦距：44mm、快門：1/1000s、光圈：f/9、感光度：ISO 250

新疆雪景

尼康Z 7II、尼克爾 Z 24-120mm f/4 S

焦距：65mm、快門：1/1250s、光圈：f/9、感光度：ISO 250

尼康Z 7II採用了雙卡槽存儲配置，支持CF Express存儲卡和SD存儲卡。雙卡槽的好處是可以保證數據安全以及存儲的靈活性。我一般習慣將RAW格式文件存儲到一張卡上，而將JPEG格式文件存儲到另一張卡上。這樣既保證了數據的安全性，同時也為後期修片帶來了方便。

尼康Z 7II這台相機有這出色的性能，特別是高像素的全畫幅圖像傳感器，以及雙EXPEED 6處理器帶來的高畫質表現。在面對畫面元素繁多的風光攝影時，提供了細膩的成像和豐富的細節。出眾的色彩表現力也是尼康一貫的優勢所在，而高寬容度表現也讓我在面對複雜光影時更有底氣，極大的提升了拍攝成功率。如果您和我一樣喜歡遊覽、拍攝祖國的山川湖海，那麼這台全畫幅微單相機也同樣適合您。

延伸閱讀：Canon/Sony/Nikon/Fujifilm｜高像素無反相機4選 你會點揀？

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