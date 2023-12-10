給手機貼上保護膜會影響視力？透光率低和劣質屏幕貼會帶來這傷害

近日，#手機貼膜智商稅#話題引發了網友的廣泛關注。許多消費者在購買新手機後，都會選擇第一時間給屏幕貼上鋼化膜以保護屏幕不被劃傷。然而，北京大學人民醫院眼科眼底激光中心主任齊慧君對此提出警告：劣質手機貼膜可能對人體健康造成傷害。



據央視財經報道，齊慧君解釋稱，手機貼膜的質量與個人視力有很大關係。若所選貼膜透光率超過90%，則不會對視力產生明顯影響。然而，如果所選貼膜質量較差，在使用過程中容易產生劃痕並降低透光率，則可能導致視疲勞等問題。

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因此，對於消費者來說，在選擇手機貼膜時應注意其質量，並避免選購劣質產品。同時，在使用過程中應及時更換受損或磨損的貼膜以確保使用安全和舒適度。

總之，雖然手機貼膜能夠起到一定程度的保護作用，但消費者仍需謹慎選擇，並注意產品的質量和使用方法，以免對人體健康造成不良影響。

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