打機級Android手機推薦　這3款具「獨顯」輔助類晶片　性能強悍

獨顯是什麼？獨顯是獨立顯卡，其主要作用包括提升畫面渲染效果和色彩表現，以及在處理圖像、專業繪圖和遊戲設計等方面的性能表現。現在很多手機為了讓用戶得到更好的遊戲畫質，加入了輔助類的晶片，從某種意義上講也可以算得上是手機的「獨顯」。



下面為大家介紹三款搭載這類的晶片的性能手機。

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1、iQOO 12 Pro

去年，iQOO通過搭載V系列自研晶片，給旗艦系列產品帶來了更加完善的性能體驗。不過由於並不是為iQOO產品獨立開發，因此在遊戲性能方面的優化並沒有那麼極致。而在這次的iQOO12 Pro上，iQOO迎來了自己的自研電競晶片，並命名為Q1。

根據官方介紹，這次的Q1通過自主研發的電競引擎技術，突破了移動端圖形處理的限制。具體來說，不僅實現了真正的低延時插幀，同時實現了行業內首個遊戲內的超分和插幀併發技術能力。這意味着我們在使用iQOO12 Pro玩遊戲時，可以獲得更高幀率和高畫質的雙重體驗。

我們也選擇了《原神》進行遊戲性能的相關測試。遊戲參數方面，我們將配置拉滿。

手機也有電競晶片！推薦三款強悍性能的熱門手機在15分鐘的《原神》跑圖基準測試中，iQOO12 Pro的表現相當穩定，全程穩定在60幀。

當然了，這樣的成績在此前的iQOO手機上同樣可以達成，iQOO12 Pro又有何花活呢？這就要提到自研電競晶片Q1的電競引擎技術了。在iQOO自研超分算法的加持下，可以提升畫面清晰度，讓人物景緻更多細節、更清晰。具體到《原神》這一項遊戲來看，共支持三種超分模式選擇，分別是原始畫質：720P、高畫質：900P、超高畫質：2K。

手機也有電競晶片！推薦三款強悍性能的熱門手機從我們的實測來看，對於畫質的提升還是相當明顯的：原始畫質：720P、高畫質：900P、超高畫質：2K

可能網站對於圖片的質量有所壓縮，下面我們直接對原始畫質和超高畫質的細節進行放大對比，相信可以讓大家更直觀的感受畫質的提升。

手機也有電競晶片！推薦三款強悍性能的熱門手機當然了，這時可能就有小夥伴要問了，隔壁誰誰誰家的8Gen3旗艦也能玩2K原神，大家都有的技術沒啥可吹的。

這就不得不掏出iQOO壓箱底的絕招了——遊戲超幀技術。雖然隔壁8Gen3旗艦也能玩2K原神，但遊戲的幀率只能保持在30幀，對於習慣了60幀遊戲的朋友來說，顯然是無法接受的。iQOO12 Pro則是通過「插幀」技術，將原本30幀的遊戲補到60幀，從而帶來高幀率和高畫質的雙重體驗。

從遊戲幀率測試曲線來看，iQOO12 Pro全程保持在了30幀，摺合到插幀後的實際體驗則是全程60幀。另外，我們也在遊戲的前中後期三個位置對遊戲畫面的分辨率進行了抓取，全程穩定在2K畫質。

除了高幀、高畫質的《原神》體驗外，iQOO12 Pro還帶來了《暗區突圍》全地圖光線追蹤的首發、69位《原神》角色的技能振動適配、觸控超低時延、四網併發、雙蜂窩下載、無網絡回網等多項技術。總得來說，iQOO12 Pro的綜合遊戲體驗依舊處於行業優勢地位，玩遊戲選這款準沒錯。

2、真我GT5

真我GT5搭載超幀獨顯晶片X7，最高支持3倍插幀，插幀延時低至10ms，可實現110款主流遊戲超幀至144幀。同時支持獨顯級遊戲超分功能，將遊戲畫質提升至1.5K分辨率，畫面更精細。

早在21年，真我便領先行業首發超幀獨顯晶片X7，引領行業超幀遊戲體驗，基於豐富的超幀獨顯晶片的調校經驗，真我GT5 領先行業實現110 款1.5K+144Hz遊戲超幀超分滿血併發，也是目前行業適配超幀超分併發最多的機型。144幀幾乎覆蓋主流遊戲，無論是熱門手遊還是小眾遊戲，每一位玩家都能體驗媲美主機級遊戲畫質。

除了超幀超分，真我GT5 適配多款熱門遊戲原生144 幀模式。此外，真我GT5憑藉出色的性能表現獲得兩款Top 級遊戲的認可。真我GT5安卓陣營首發「英雄聯盟手遊」144Hz模式，以及首批適配「和平精英」90幀+高清模式。

值得一提的是，真我GT5全球首發極客性能面板功能。在極客性能面板中，用戶可自定義調節CPU各核心的頻率上限，根據喜好細緻化地調節每個核心。

手機也有電競晶片！推薦三款強悍性能的熱門手機手機也有電競晶片！推薦三款強悍性能的熱門手機根據我的實測，在將超大核與大核調整到第二代驍龍8的峰值頻率後，遊戲性能還能獲得進一步提升，處理器調度更佳激進，遊戲平均幀率達到60幀，卡頓次數明顯減少，基本全程跑滿波動很小，可以說完全征服了原神。不過此時手機的發熱會進一步增加，需要用戶注意散熱問題。這樣將選擇權交給用戶的設計，給了用戶更大的自主權，更加實用。

3、Redmi K60 至尊版

Redmi K60至尊版採用了天璣9200+處理器和X7獨顯晶片，LPDDR5X+UFS4.0的核心配置，配合Redmi的狂暴引擎2.0，帶來了良好的性能及遊戲體驗。

全新狂暴引擎2.0這次的重大升級，對Redmi有着里程碑式的意義。第一，構成了完整的五大模塊，包括環境感知、畫質引擎、動態顯示、全局加速和性能調度;第二，實現了完整的性能體驗全鏈路駕馭:向下調動天璣9200+和X7獨顯晶片，實現相同性能體驗更優、功耗更低;向上牽引重載的遊戲應用，給用戶「重載遊戲體驗」，真正為極致玩家做定製。繼續「三不降」的基礎上，在用戶最關注的核心場景性能上也做到滿血提升。

通過算法將遊戲內容由低解析度擴展到高解析度，在獲得超越原生分辨率的高畫質體驗的同時，手機功耗則維持在低水平。

這次Redmi K60至尊版搭載的PixelworksX7，比如原神這一類遊戲安卓最高支持到810P60幀，如果經過Pixel worksX7處理，畫面升級到1080P 120幀也是有可能的。

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