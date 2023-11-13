彭博稱iOS 18被定義為「有野心、引人注目」　距發布還有這段時間

根據蘋果公司的最新消息，iOS 18的開發工作已經暫停了一周，以專注於漏洞修復。儘管如此，蘋果公司對明年的iOS大版本更新仍抱有很大的野心。



古爾曼（Mark Gurman）表示，蘋果內部將iOS 18稱為「雄心勃勃且引人注目」，並期望能為iOS 18帶來一系列重大的新功能和設計方面的改變，同時也包括性能和安全性的顯著改進。

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他還透露，蘋果正在開發一系列新的人工智能功能，並預計這些功能將在iOS 18中得到體現。不過，這種長期小幅度的軟件更新之後，下一代iPhone和iPad所使用操作系統有望實現突破性改變。

對於即將到來的iOS 14來說，在引入了主屏幕小部件支持後，這款操作系統就變得更加具有吸引力。雖然這些變化可能不會立即顯現在用戶面前，但它們可以為未來幾年帶來長期影響。

此外，在軟件開發周期最後階段消除任何最後時刻的小故障所需的時間可能會稍長一些。然而，古爾曼認為，這種情況並不會明顯推遲最終發布日期。因此，我們仍然可以期待在明年WWDC開發者大會上看到iOS 18等軟件更新。

目前離正式發布還有差不多七個月的時間，期間可能會發生很多事情。而從現在到明年秋天為止，仍有許多可能性存在。

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