iQOO 12 Pro vs iPhone 15 Pro長焦影像對比　實測相片說明一切

現在高端旗艦都採用了最新的移動平台，偏電競的手機已經很難在性能方面與競品拉開差距，必須要將目光轉向續航、影像、通信等方面，帶來全面的表現。



iQOO數字旗艦系列一直將性能作為核心賣點，本次的iQOO 12 Pro搭載了第三代驍龍8移動平台，性能肯定是Android陣營天花板；不過該機也在影像配置方面堆了猛料，超大底超長焦可以一機走天下，而今天，我們就來把iQOO 12 Pro的長焦拍攝與另一款頂尖旗艦iPhone 15 Pro的長焦進行簡單對比，孰優孰劣一看便知。

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1、配置對比

咱們首先來看硬件，iQOO 12 Pro採用了一顆旗艦級潛望式長焦鏡頭，不進行裁切實現有效6400萬像素輸出。通過出色的硬件配合行業領先的畫質優化算法，能夠實現更加清晰的長焦畫質。

不僅如此，該機還內置NICE神經圖像計算引擎，其基於科研領域天文望遠鏡、高端顯微鏡的標準圖像處理流程研發，從底層改寫ISP圖像算法，通過AI算法並根據鏡頭成像特點做逆運算、去模糊，實現對畫面的降噪和細節增強。潛望長焦鏡頭在NICE算法的加持下，可輕鬆實現10倍高清變焦，最大可實現100倍變焦。

再看看iPhone 15 Pro，它沒能像15 Pro Max那樣塞下四重反射稜鏡，從而實現5倍光學變焦，而是和前代一樣搭載了3倍光變長焦，相比上代其實沒什麼誠意。

2、實拍樣張

從配置上就能看出，iQOO 12 Pro在硬件規格上有一定領先，那麼這一顯著差別會為實際的拍攝效果帶來多大的影響呢？我們下面通過實拍對比來一起看一看，每組照片先看iQOO 12 Pro的，再看iPhone 15 Pro的。

首先是日間場景下的3X變焦，畫面主體拍攝了美麗的白塔，iQOO 12 Pro的樣張色彩對比更加強烈，北京這幾天一直有霧霾，12 Pro還原出的天空色彩是比較還原的，iPhone 15 Pro的天空顯然計算得藍了一些。

大致看完色彩，我們放大來看看細節。就以白塔頂端周圍的「佛」字為對比，iQOO 12 Pro拍出的字體邊緣鋭利，與陰影處對比明顯；iPhone 15 Pro的「佛」就沒那麼清晰了，左邊的鏤空圖案更是一片模糊。

再看一組日間樣張吧，這是另一個角度的白塔，iPhone 15 Pro拍出來的畫面映上了落日的色彩，整體畫面偏黃；iQOO 12 Pro拍出來的效果比較還原真實。

放大白塔的頂端部分，iQOO 12 Pro的塔尖明顯要比iPhone 15 Pro拍出來的要清晰很多，至少能看清垂下的鏤空裝飾；而iPhone 15 Pro拍出來的就是糊成一片，完全比不了。

最後我們再來對比一下夜景長焦的拍照效果，這是用10X長焦拍出來的大廈，可以看到在iQOO 12 Pro在高ISO環境下拍攝出的長焦樣張細節也較為乾淨，沒有明顯的塗抹痕跡；

iPhone 15 Pro拍出來的10X長焦可以說是「慘不忍睹」，噪點塗抹得一塌模糊，毫無細節可言。

3、總結

總結一下，iQOO 12 Pro作為一款Android頂級性能旗艦，在拍照方面也有着不俗的實力；而iPhone 15 Pro作為一款售價動輒接近萬元的機型，影像方面的配置配不上價格，硬件毫無升級的長焦鏡頭更是被Android高端旗艦「完爆」了，想要更好長焦拍照的朋友只能加錢去買Pro Max版本。

目前，iQOO 12 Pro已經正式發布了，對手遊性能、均衡表現感興趣的用戶不妨考慮入手。

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