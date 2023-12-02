vivo/華為/iPhone旗艦機影像測試對比　用貴機來影相未必是最好

高端旗艦手機，重點關注的已經不是價格、核心性能，畢竟誰都是旗艦芯，都不會卡，關注點是誰能打出更多的差異化，能拿得出別人沒有的技術，才能在如此殘酷的市場中活下去。



而提到差異化，各大旗艦手機主要發力點在影像性能上，各種新技術、聯名層出不窮。在今年年底的旗艦手機市場中，比較有代表性的三款機型是vivo X100 Pro、華為Mate60 Pro＋以及iPhone 15 Pro Max。下面，就用實際的樣張對比，展示三款手機的不同，貴的真不一定性能好。

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1、配置對比 X100 Pro真一英寸大底壓死人

首先，先來看看這三款手機的硬件配置。iPhone在紙面上的實力並不強，iPhone 15 Pro Max 後置 4800 萬像素主攝 + 1200 萬像素超廣角 + 1200 萬像素長焦。雖然看上去和安卓/鴻蒙旗艦比差了一些，但是對於iPhone自己來說還是比較明顯的升級。

因為iPhone 15 Pro Max所搭載的潛望式長焦鏡頭採用了四重反射稜鏡設計，可以實現 5 倍的光學變焦和 25 倍的數字變焦，相比於普通版機型的2倍和Pro的三倍長焦，提升非常的明顯。並且這種設計還能有效節省手機的內部空間，讓手機厚度幾乎不變的情況下，影像性能獲得了極大提升。

華為Mate60 Pro＋在影像性能方面的提升也是非常明顯。新款機型搭載了4800 萬像素超聚光攝像頭、4000 萬像素超廣角攝像頭以及4800 萬像素超微距長焦攝像頭，三顆攝像頭素質都相當高，配合XMAGE自研影像品牌，可以帶給你全焦段、全能的攝影體驗。

與徠卡分手後，華為沒有選擇繼續聯名別的相機廠商，而是選擇了走自研路線，引入了自主影像品牌XMAGE。並且華為Mate 60系列引入了全新的風馳閃拍功能。在強大的算法支持下，無需任何設置，用戶只需要打開相機，即可獲得迅速、高清的抓拍效果。

最後就是剛剛發布的vivo X100 Pro了，它的主攝為IMX989真一英寸傳感器，輔以5000萬像素蔡司超級長焦以及5000萬像素超廣角鏡頭，搭載dToF激光對焦傳感器，一英寸的傳感器也是這三款機型中最大的，配置可以說相當給力。

當然了，vivo與蔡司的合作也更進一步。X100全系搭載了蔡司鏡頭保新成員B-Speed虛化，還支持五大人像環境點位，配合蔡司風格色彩，用戶可以輕鬆的在手機當中感受到蔡司影像，這才是聯名的意義所在。

2、實拍樣張對比

說了那麼多，還是看看實際的表現如何吧。下文樣張從左至右分別為iPhone 15 Pro Max、vivo X100 Pro以及華為Mate 60 Pro＋拍攝。

根據實際拍攝的樣張可以看出來，iPhone的優勢在於色彩還原的比較真實，基本上如人眼所見，但是放大後的畫質表現與其他兩家相比稍差一些。vivo由於聯名了蔡司，在保證色彩真實自然的前提下，寬容度也足夠出色。拍攝出來的照片更具質感。華為的優勢在於Mate 60系列引入了全新的風馳閃拍功能。在強大的算法支持下，無需任何設置，用戶只需要打開相機，即可獲得迅速、高清的抓拍效果。

在光線環境較差的夜晚差距就比較明顯了，iPhone在拍攝大場面時發生了過曝的情況，燈牌內容幾乎全看不見了。而vivo和華為高光控制的就比較出色，顏色還原的也比較準確。一英寸超大底也幫助X100 Pro能獲得更高的進光量，細節呈現的很豐富，另外，它還擁有蔡司T*鍍膜的加持，樣張的眩光控制十分出色。

3、人像樣張對比

以目前手機攝影的能力來說，只具備拍攝風景的能力對於一台旗艦機來說是遠遠不夠的。人像攝影也是體現能力的重要衡量標準。那麼這三台手機的表現究竟如何呢，我們一起來看戲吧。

在人像樣張的表現上，iPhone拍的很「真實」，人物五官細節還原的還是比較到位的。但是拍人像的第一要點不是真實，而是好看，在這方面vivo和華為做的就比較好了。手機拍照就是圖方便，拿起來就拍，拍出來就好看才能有好的體驗。

另外，在背景虛化上iPhone做的也比其他兩款手機差了一些，vivo X100系列在前作蔡司鏡頭包的基礎上新增「B-Speed風格虛化」，模擬了蔡司B-Speed 系列電影鏡頭，在光圈略微收縮時所產生的圓弧三角形虛化光斑，還是比較有特色的。

4、總結

最後做一個小總結吧，iPhone 15 Pro Max拍攝的照片優勢在於色彩比較真實，新機所搭載的潛望式長焦鏡頭解決了iPhone拍照的最大短板。畢竟大家出去玩，其實大部分用到的場景還是長焦鏡頭，可以更好的構圖規避路人。雖然iPhone和自己比算是大提升，但是專精拍照的朋友還是更推薦另外兩台。

vivo X100 Pro和蔡司的聯名，真正做到了把蔡司的體驗帶給用戶，不僅在硬件上擁有蔡司鏡頭、蔡司鍍膜，還把蔡司經典的色彩以及虛化帶到了手機當中，可以說徹底把蔡司玩明白了，差異化打的也比較足。並且X100 Pro還是這三台手機當中硬件水平最高的一台，當之無愧的影像旗艦。

華為Mate60 Pro＋的優點在於自研技術比較多，不僅有自研品牌XMAGE，還有自研的超光影算法，綜合的表現非常全能，沒有什麼明顯的短板。當然了，這三台手機的差異化也不止與影像，iPhone有iOS，vivo有搭載藍心大模型的OriginOS，華為有Harmony。你會選擇哪台手機呢？

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