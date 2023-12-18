死亡擱淺Death Stranding將拍成電影　小島秀夫親證攜手A24合作

小島工作室與Hammerstone影業合作，將知名遊戲《死亡擱淺》改編成電影。最近有消息稱，小島選擇了A24作為他們的合作伙伴來開發這部影片，並且Hammerstone將繼續擔任聯合投資人和執行製作人。



小島在一份聲明中讚揚了A24的獨到之處：「A24成立於差不多十年前，在業界享有獨特的地位，它的作品甚至啟發了我的遊戲，我們在敘事手法方面有着共同之處，而我也一直追求創新。」

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A24成立於2012年，在過去幾年裏製作了一系列備受好評的影視作品，如《Moonlight（月亮喜歡藍，月光男孩）》、《Lady Bird（不得鳥小姐，伯德小姐）》、《Uncut Gems（未成大器，原鑽）》和《Euphoria（高校十八禁，亢奮）》等。他們還有幾部備受期待的新片待上映，包括備受矚目的《The Iron Claw（鐵爪）》以及《Civil War（美國內戰，內戰）》。

小島表示，《死亡擱淺》搬上銀幕並非為了賺錢，而是大齡文藝青年創作的一個項目。然而他沒有透露自己會在其中以什麼身份參與。他表示：「現在有許多遊戲改編成電影，但我們不想簡單地複製遊戲，我們的目標受眾並不僅限於遊戲玩家。我們需要打造一個前所未有的死亡擱淺世界，只有在大銀幕上才能展現出來。未來可期。」

那麼到底是什麼東西「只有大銀幕方能呈現」呢？根據猜測，「電影級畫面」除了環境照明外還有一個短板就是演員表演能力不足。隨着圖形性能的提高，遊戲已經補上了環境照明的差距，但與真實人物表演相比仍存在差距。「演員學會」對AI演員崛起感到恐慌，甚至開始發動罷工來迫使製片廠簽署一系列不公平合同。

此外，格蕾塔·葛韋格（芭比）因其作品《伯德小姐》而成為第一位獲選戛納電影節評委會主席的美國女導演。葛韋格今年剛好40歲，是僅次於索菲亞·羅蘭（1966年時只有31歲）的第二位年輕候選人。

最後，在成人娛樂產業年終總結中，粉絲們被邀請給老師們投票。

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