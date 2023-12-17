ChatGPT發布已1年　火爆程度曾全網第一　你我的生活已離不開它？

今天我們聊一個可能不在流量頂端的產品——ChatGPT好了，因為就在2022年11月30日，OpenAI 旗下的ChatGPT正好1周歲，當時還記得上線不到一周的時間，用戶已經突破100萬了，火爆程度在全球範圍內都是首屈一指的。



當時也是為了蹭熱度就測試了一下它在數碼家電類產品的選品上如何，但說實話非常雞肋，以至於被我歸類為「人工智障」，但是這一年的時間，ChatGPT在不斷的學習和進步，目前也有了很多可取的成果，我找到了幾個在全球範圍內比較典型的例子給大家看看，最後在測試一下現在ChatGPT智能到了什麼程度。

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一年的時間ChatGPT對網友做了啥貢獻？

首先是一名國外網友 @AchillesFirstStand 自稱缺乏工作經驗，用ChatGPT寫了求職信和簡歷得到非常不錯的反饋，不僅成功入職，還用ChatGPT季度總結報告，不僅效率得到提升，並且收到了老闆的青睞，可以說ChatGPT為他的工作提供了非常大的幫助，希望你的老闆不要知道這件事。

另一位網友@ProbabyAI因為患有雙相情感障礙（躁鬱症），嘗試和ChatGPT進行溝通交流，ChatGPT通過給出安慰、積極的建議和處理問題的方案來回應網友的困擾。這位網友也表示，雖然它不能為我解決所有問題，提出的建議也未必總是有效，但有時我只是需要一個聲音來抵消我自己的消極偏見。這樣看來，ChatGPT的存在價值還非常大呢。

下面再來個狠的，一位國外網友@Cairnerebor在購買一款科技產品時出現了分歧，因為其存在故障，為了能夠更好的談判，該網友諮詢了ChatGPT將如何對此事進行維權，結果ChatGPT提供了很多真實的案件以及處理方法，最後居然贏得了官司獲得了巨大折扣，而這位用戶僅花了20美元。

另外ChatGPT還將儲存實時數據庫，幫助糖尿病的病人監測病情，也就是輔助編程完成大量工作，是件功德無量的事情。當然說了這麼多，我最好奇的是他在選品上有沒有進步，下面我們一起看看。

是進步？還是詭辯？

相信很多老朋友都知道ChatGPT曾經有多不靠譜，很多問題都有基礎性錯誤，但是如今更新迭代之後是否有了一個全新模樣，我們測試來看看。

首先還是老問題，大家電選品老生常談的方向問題，上次回答就沒比較全面了，這次回答和上次沒什麼區別（這種算是沒進步嗎），但還是很完整的給出了尺寸、價格、功能、智能化、選購注意事項等內容，這對選購的基礎知識是沒有太大出入的。

接下來就是選品牌的過程，和之前沒什麼區別，中立推薦，沒有主觀的情緒，已經算是比較全面了，但是仍然沒有任何進步，這種詭異的氣氛讓我們想到了之前的測試，不會完完全全和之前一樣吧？這不渾水摸魚嗎？所以說之後的測試會像以前一樣拉胯？

帶着這個疑惑，我又測試了它對產品型號之間的對比有何效果，結果結果不出所料拉胯了，拉胯的程度和之前可以說是如出一轍呀，幾個基礎性的錯誤沒有任何的避免，首先兩款產品的分辨率都是4K，沒有8K的說法，第二準確的說55V8G顯示技術為Local Dimming（局部調光）百級分區技術，可以做到精細控光，亮暗細節處理更細膩，相比較下55V8G顯示技術是更成熟的。第三就是價格上55V8G是優於55S11的，結果都是相反的，有夠無語的。

本來還想着測試一下它的對峙辯論能力還有它對於用戶對話的思考能力，這麼一看根本沒必要了，或許上面網友分析的案例是真實的，但這絲毫不影響我們的使用結果。

寫在最後：

最後點個題，或許上面幾個成功的安利說明ChatGPT在其領域是有很大貢獻的，但是先選品這個維度似乎還停留在小孩子狀態。以ChatGPT的訓練模型其實並不應該一點進步都沒有，或許還需要時間吧，可能再1年，2年或者更長時間，不過目前留給用戶的還是個問號。

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