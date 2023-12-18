ChatGPT以非人物種　登上《Nature》2023年十大人物名單

12月13日，自然雜誌公布了2023年度十大人物名單。除了十位入選者外，還有一位非人類對象上榜——ChatGPT。



自然雜誌主編Rich Monastersky表示：「雖然這個工具不能算作一個人，也不能完全滿足Nature's 10的評選條件，但我們破例將其列入榜單，以承認生成式人工智能正在深刻地改變科學發展的進程。」

+ 4

自然雜誌2023年度十大人物包括：印度空間研究組織「月船3號」項目副主管卡爾帕納·卡哈斯蒂、美國國家點火裝置首席設計師安妮·克利切、日本大阪大學發育生物學教授林克彥、OpenAI公司首席科學家和人工智能先驅伊爾亞·蘇茨克維、巴西環境部長瑪麗娜·席爾瓦、聯合國第一位全球高温官埃萊尼·米爾維利等。

此外，寄生蟲學專家哈利杜·廷託和倫敦聖巴多羅買醫院癌症研究員托馬斯·波爾斯也在入選之列。其它被選入該名單的人物還有生物化學家斯韋特蘭娜·莫伊索夫和美國佛羅里達大學物理學家詹姆斯·哈姆林。

延伸閱讀：ChatGPT發布已1年 火爆程度曾全網第一 你我的生活已離不開它？

+ 31

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】