ChatGPT以非人物種 登上《Nature》2023年十大人物名單
撰文：中關村在線
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12月13日，自然雜誌公布了2023年度十大人物名單。除了十位入選者外，還有一位非人類對象上榜——ChatGPT。
自然雜誌主編Rich Monastersky表示：「雖然這個工具不能算作一個人，也不能完全滿足Nature's 10的評選條件，但我們破例將其列入榜單，以承認生成式人工智能正在深刻地改變科學發展的進程。」
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自然雜誌2023年度十大人物包括：印度空間研究組織「月船3號」項目副主管卡爾帕納·卡哈斯蒂、美國國家點火裝置首席設計師安妮·克利切、日本大阪大學發育生物學教授林克彥、OpenAI公司首席科學家和人工智能先驅伊爾亞·蘇茨克維、巴西環境部長瑪麗娜·席爾瓦、聯合國第一位全球高温官埃萊尼·米爾維利等。
此外，寄生蟲學專家哈利杜·廷託和倫敦聖巴多羅買醫院癌症研究員托馬斯·波爾斯也在入選之列。其它被選入該名單的人物還有生物化學家斯韋特蘭娜·莫伊索夫和美國佛羅里達大學物理學家詹姆斯·哈姆林。
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