智能手錶除了看時間計步數及導航外　還有這些救命功能你都知道？

提起可穿戴智能設備，相信大家的第一反應就是智能手環、手錶等這種，在科技的不斷髮展下，智能手錶已經成為了我們日常生活中不可或缺的一部分。



但是問為什麼要買智能手錶，原因和需求肯定是五花八門的，但相信，絕大部分人群購買智能手錶是奔着健康和運動監測去的，尤其是健康監測這一塊，好的智能手錶其實相當於在你身上佩戴了一個24小時的微型健康管家，可以更好的幫助你了解身體狀況，一旦出問題能及時提醒，妥妥的救命功能。

那麼，要是想購買一款能「救命」的智能手錶，又應該關注哪些功能點呢？

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1、緊急呼叫

通常來說，智能手錶內置了緊急呼叫功能。當我們遇到危險或緊急情況時，可以通過手錶快速撥打緊急電話。一些高端智能手錶還具備跌倒檢測功能，當用戶發生意外時，手錶會自動撥打緊急電話，並向預設的緊急聯繫人發送求救訊息。

這項功能在日常生活中非常實用，特別是對於老年人或行動不便的人來說。

2、血氧監測

血氧飽和度是反映人體健康的重要指標，指在全部血容量中被結合O2容量佔全部可結合的O2容量的百分比，一般的情況下，正常人在不吸氧的狀態下人體的血氧飽和度會在95%以上，如果低於95%說明身體供氧不足，心肺功能可能存在疾病。

而目前，市面上主流的智能手錶手環產品基本都已配備了血氧監測功能，是通過紅外無損檢測技術，用特定波段的低強度紅外光穿過人體組織，通過反射後的紅光則可測出我們的血氧飽和度，幫助用戶了解自己的血氧水平，並監測潛在的健康問題，及早採取適當的措施。

3、ECG 心電檢測ECG

心電監測已在手錶上推出許多年，這項功能利用光傳感器或光電二極管來測量用戶的心率，並提供實時的心率數據，這樣我們可以更好的了解自己心率情況，無需額外的心率帶或傳感器。它適用於日常生活中的各種活動，如運動、健身、睡眠監測等。但現在仍然還侷限於蘋果，OPPO、華為等品牌的高端錶款，不過隨着技術的進步，未來也會有越來越多的智能手錶搭載該功能，並且體驗將更無感、測量結果更具參考性。

使用心電圖監測功能時，用戶需要將手指放在智能手錶上的心率傳感器和電極上，通過皮膚接觸測量心電信號。智能手錶會實時記錄心電活動，並生成相應的心電圖數據。用戶可以通過相關的應用程序或雲平台查看和分析心電圖數據。

4、血壓監測

通過智能手錶的血壓監測功能，用戶可以了解自己的血壓水平，並監測潛在的健康問題。需要注意的是，智能手錶的血壓監測功能提供的數據和反饋僅供參考，不能替代專業醫療設備的血壓測量結果。

而且，血壓受到多種因素的影響，如情緒、活動水平、藥物等，手錶的血壓監測功能可能受到一些限制。因此，如果用戶有高血壓或其他心血管問題，建議定期使用專業的血壓測量設備進行監測，並根據醫生的指導進行管理。

5、導航定位

智能手錶通常內置了GPS定位系統，可以幫助用戶在迷路或需要尋找目的地時進行導航。此外，智能手錶還可以與手機等設備進行聯動，通過手機APP提供更加詳細和精確的導航訊息。這對於戶外運動愛好者或旅遊者來說非常實用。

6、高血糖風險評估

糖尿病的知曉率偏低，僅有36.5%，近七成的糖尿病患者在早期都不了解自己的身體情況，想要「逆轉」，早識別、合理積極地干預及治療，如何主動發現並干預成為了當代人健康管理的關鍵問題之一。

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