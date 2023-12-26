還在為Gmail被廣告郵件塞滿而苦惱　新功能推出再也不用一封封刪

Gmail是現代人工作上不可或缺的工具，免費的電子郵件服務讓大家方便接收郵件，不過有時候受廣告郵件所擾，手動選取刪除相當麻煩，而有媒體報導，Google在這部分進行功能強化，使用者只要按一鍵，就可能不用再為廣告郵件所苦。



Gmail被廣告郵件塞滿怎麼辦？

據外媒《9TO5Google》報導，Google很早就發現使用者這方面的煩惱，因此在10月就宣布，大批量寄送電子郵件、商業電子郵件的發信者，必須在郵件的顯眼處提供「取消訂閱」的連結，方便使用者一鍵點進申請，並規定發信者2天內處理完畢。

+ 6

Gmail廣告郵件怎麼取消訂閱？

而實際查看Gmail，確實發現有此功能，不過現在並不是所有廣告郵件都有，而實際點進去後，會連結到發信網站，可以直接申請「取消訂閱」。而在Android版Gmail上，已經有在頂端取消訂閱的功能，《9TO5Google》報導則指出，未來會在iOS版的Gmail同步相關功能，方便使用者操作。

延伸閱讀：Google帳號突然被封鎖？檔案全救不回來 網民：這類檔案別上傳

+ 14

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Gmail被廣告郵件塞滿，不用一封一封刪！新功能曝光，按1鍵就輕鬆解決】