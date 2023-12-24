iOS 18代碼揭露iPhone 16全系將有4款機型　A18晶片還有高刷？

蘋果即將在6月份推出全新系統，而最近曝光的iOS 18系統便是新一代的候選系統。



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據報道，目前iOS 18的代碼已經確認了iPhone 16系列的存在，並且將推出四種不同型號：

D47 - iPhone 16

D48 - iPhone 16 Plus

D93 - iPhone 16 Pro

D94 - iPhone 16 Pro Max

值得一提的是，今年發布的iPhone 15 Pro搭載了A17處理器，在外界猜測明年的iPhone 16標準版會使用A17晶片的同時，最新代碼顯示這兩者卻有所不同。

根據代碼分析，iPhone 16/Plus將會搭載A18處理器，而iPhone 16 Pro/Pro Max則會配備A18 Pro處理器。

因此可以推斷出A17標準版並不會出現在明年的iPhone產品中。

據悉，此次發布的iPhone 16系列所有機型都將支持高刷功能。這對標準版來說是一次空前的進步，也許會導致更多之前因為高刷功能而選擇購買Pro版的用戶轉向標準版。

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