Google因隱私問題被罰1億歐元　Chrome瀏覽器明年起「禁用1功能」

Google曾在2020年時，就對外宣布要終止Chrome瀏覽器對第三方cookie的支援，但由於廣告商的抱怨聲浪與技術研發問題，該計畫不斷延宕，如今終於正式確認了禁用第三方cookie的時間。



Chrome瀏覽器明年起「禁用1功能」

Cookie主要分為第一方與第三方，第三方Cookie被廣泛運用在廣告與行銷產業中，透過Cookie追蹤使用者的行為並收集數據，精準投放個人化廣告給用戶。但此舉也引發觸犯隱私權的爭議，Google甚至因此被法國罰款1億歐元（約新台幣34.35億），因此才決定調整瀏覽器中對第三方Cookie的規定。

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根據外媒報導，Google即將推出新政策，計畫在2024年1月4日起停止Chrome瀏覽器對第三方Cookie的支援，一開始會先抽選1％的用戶進行限制，最快要到2024年底才會擴及至所有用戶，廣告商不得再透過Cookie追蹤用戶瀏覽網頁的內容，進而投放相關廣告。

依據StatCounter機構在2023年11月的調查數據顯示，Google Chrome佔據全球瀏覽器市場62.85％，因此光是首波1％的用戶，數量就高達上億人，被挑選中進行追蹤保護程式的用戶，會在打開Chrome瀏覽器時接到通知。

然而Google也指出，部分網站若缺少第三方Cookie可能無法正常運作，這時可以開啟網址列右側的「小眼睛」圖標，重新開啟第三方cookie模式90天。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Google被罰34億怕了！Chrome瀏覽器明年起「禁用1功能」，首波影響上億人】