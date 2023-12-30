新手機沒人買 調查指2023換機率跌至歷史最低點 明年卻會反彈？
撰文：中關村在線
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今年，智能手機市場並不好過，這源於需求萎靡。近日市場分析機構TechInsights也表示，2023年全球智能手機換機率可能會跌至歷史低點，大概只有23.5%。
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過去十年，智能手機市場迎來大爆發，增長速度驚人。但是隨着部分市場補貼減少、低收入預付費用戶增加以及智能手機耐用度的提升，全球智能手機換機率進入持續下跌狀態。再加上當前全球通貨膨脹普遍、利率上調以及經濟預期不夠明朗等因素，當前換機周期長達51個月，致使2023年可能會成為換機率窪地。
相對於2023年來說，調研機構預計2024年將會有所反彈，這是因為市場存在經濟復甦和5G遷移預期。此外，TechInsights認為2023年亞太、西歐和北美地區的換機率將創下歷史最低水平，但北美地區的換機周期仍將短於其他地區。
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